Сборные Намибии и Мали сыграли вничью, результат устроил обе команды

Сборные Намибии и Мали провели матч третьего тура Кубка Африки. Ничейный результат устраивал обе команды, сохранял шансы номинальным гостям на первое место, а их соперник с четырьмя очками наверняка выходил в плей-офф. Сборная Мали чаще контролировала мяч и выглядела острее, но нанесла всего два удара в створ при нуле точных попыток у противника.
В итоге ничья 0:0, малийцы выиграли группу с 5 очками, соперник с 4 баллами финишировал на третьем месте.
Протокол игры
Казапуа Ллойд•Камберипа Иван•Амутеня Кеннеди•Хауконго Лубени•Ханамуб Риаан•Музеу Бетюэль74' (Иймбонди Абсалом (74') •Катуа Нгеро Каанджука89' (Хамбира Шарль (89') •Петрус Апроциус•Кавенджи Деон Хотто• 45'Тьуэза Принс Менелик79' (Папама Марсель (79') •Шалулиле Питер90' (Хаосеб Дензиль (90')
Диарра Джиги•Траоре Амари•Куяте Кики•Ньякате Сику•Диарра Мусса68' (Камара Мохамед (68') •Дьенг Алиу68' (Данте Амаду (68') •Доргелес Нене•Биссума Ив•Диабате Фуссейни81' (Траоре Адама II (81') •Ниакате Юссуф53' (Думбия Камори (53') •Синайоко Лассин52' (Сиссоко Ибраим II (52')
24 января. Стадион "Лоран Поку".
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