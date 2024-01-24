Сборные Намибии и Мали сыграли вничью, результат устроил обе команды

Сборные Намибии и Мали провели матч третьего тура Кубка Африки. Ничейный результат устраивал обе команды, сохранял шансы номинальным гостям на первое место, а их соперник с четырьмя очками наверняка выходил в плей-офф. Сборная Мали чаще контролировала мяч и выглядела острее, но нанесла всего два удара в створ при нуле точных попыток у противника.

В итоге ничья 0:0, малийцы выиграли группу с 5 очками, соперник с 4 баллами финишировал на третьем месте.