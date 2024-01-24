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Кубок африканских наций

Сборные Намибии и Мали сыграли вничью, результат устроил обе команды

24 Января 2024 • 21:59 Комментировать
Намибия
0:0
Мали
окончен

Сборные Намибии и Мали провели матч третьего тура Кубка Африки. Ничейный результат устраивал обе команды, сохранял шансы номинальным гостям на первое место, а их соперник с четырьмя очками наверняка выходил в плей-офф. Сборная Мали чаще контролировала мяч и выглядела острее, но нанесла всего два удара в створ при нуле точных попыток у противника.

В итоге ничья 0:0, малийцы выиграли группу с 5 очками, соперник с 4 баллами финишировал на третьем месте.

Протокол игры  
Намибия0:0Мали
Казапуа ЛлойдКамберипа ИванАмутеня КеннедиХауконго ЛубениХанамуб РиаанМузеу Бетюэль 74' (Иймбонди Абсалом ( 74') Катуа Нгеро Каанджука 89' (Хамбира Шарль ( 89') Петрус АпроциусКавенджи Деон Хотто  45'Тьуэза Принс Менелик 79' (Папама Марсель ( 79') Шалулиле Питер 90' (Хаосеб Дензиль ( 90')
Запасные: Гебхард АнаниасШитемби ПетрусКаматука ДжослинМаова ЭдвардНдисиро КамайджандаКамбато УэтуруРудат Венделл
Диарра ДжигиТраоре АмариКуяте КикиНьякате СикуДиарра Мусса 68' (Камара Мохамед ( 68') Дьенг Алиу 68' (Данте Амаду ( 68') Доргелес НенеБиссума ИвДиабате Фуссейни 81' (Траоре Адама II ( 81') Ниакате Юссуф 53' (Думбия Камори ( 53') Синайоко Лассин 52' (Сиссоко Ибраим II ( 52')
Запасные: Диавара ИсмаэльСамассеку ДиадиAboubacar DoumbiaСако ФалаеКойта СекуФофана МамадуКулибали Лассана
24 января. Стадион "Лоран Поку".

 

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Сборная Мали Сборная Намибии

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