Сборная Алжира во вторник с минимальным счётом 0:1 проиграла Мавритании в третьем туре группового этапа Кубка Африки. Как следствие, алжирцы заняли последнее место в своём квартете с двумя очками и не вышли в плей-офф. Для команды Алжира такой результат является провалом.

Джамель Бельмади после плохого результата покинул пост главного тренера сборной Алжира, о чём было объявлено официально.

Стоит сказать, что сборная Алжира не смогла выйти из группы на втором Кубке африканских наций подряд. При этом на турнире 2019 года «лисы пустыни» завоевали трофей, обыграв в финале Сенегал с минимальным счётом 1:0.