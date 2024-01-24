Жан-Луи Гассе подал в отставку с должности главного тренера сборной Кот-д’Ивуара. Об этом сообщает Football Tweet.

По итогам группового этапа Кот-д’Ивуар занял третье место в группе А, набрав всего три очка в трех матчах. На данный момент неизвестно, выйдет ли команда в плей-офф турнира, но если это произойдет, то исполняющим обязанности главного тренера будет Эмерс Фаэ, который сейчас возглавляет молодежку Кот-д’Ивуара.

Напомним, на Кубке африканских наций в плей-офф выходят две лучше команды каждой группы, а также четыре лучших коллектива из шести возможных, кто финишировал на третьей позиции.