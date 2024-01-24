Сборная Ганы уволила тренера после провала на Кубке Африки

Крис Хьютон уволен с должности главного тренера сборной Ганы.

Ганцы финишировали третьими в своей группе. Команда набрала всего два очка – этого не хватит для попадания в плей-офф Кубка Африки. Футбольная ассоциация Ганы решила действовать сразу после известий о досрочном вылете, отправив Хьютона в отставку. Английский специалист занимал свой пост с марта прошлого года, а ранее на протяжении года работал техническим ассистентом.

Напомним, что в поединке последнего тура групповой стадии Кубка Африки сборная Ганы невероятным образом упустила победу над соперниками из Мозамбика (2:2), ведя со счётом 2:0 вплоть до 91-й минуты.