Сборная Алжира установила собственный антирекорд на Кубке Африки

Сборная Алжира провалила турнир, заняв последнее место в группе.

В поединке последнего тура «зелёные» с минимальным счётом уступили соперникам из Мавритании, завершив групповой этап с двумя набранными очками. По данным Opta, это первый в истории случай, когда сборной Алжира не удалось преодолеть групповой этап Кубка Африки в двух розыгрышах кряду. В 2021 году алжирцы также не вышли в плей-офф, не одержав ни одной победы.

Победителем квартета D стала сборная Анголы, набравшая семь очков. Команда Буркина-Фасо финишировала второй с четырьмя баллами, а Мавритания, набравшая три очка, – третья в итоговом зачёте.