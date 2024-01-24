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Кубок африканских наций

Сборная Алжира провалила матч против команды Мавритании и заняла последнее место в группе

24 Января 2024 • 01:04 Комментировать
Мавритания
1:0
Алжир
окончен

Один из фаворитов Кубка африканских наций, сборная Алжира, безобразно провела турнир и в третьем туре не смогла одолеть соперников из Мавритании, которые шли без набранных очков. В целом игра получилась с равными шансами, несмотря на тотальный контроль мяча со стороны команды Алжира. Ключевым стал гол Яли Деллахи на 37-й минуте, он и принес сборной Мавритании победу со счетом 1:0, а также третье место и надежды на плей-офф. Алжир с двумя очками едет домой.

Протокол игры  
Мавритания1:0Алжир
(1:0) Деллахи Яли37'  
Ниассе БабакарКейта ИбраимаДеллахи Яли 67' (Уэйбиб Эль-Хасен ( 67') Ба Ламин  45'Диау ХадимГассама ОмареБуна Амар Сиди 81' (Камара Бакари ( 81') Тиам Идрисса 82' (Камара Абубакар ( 82') Мухсин Бодда  21'Койта Абубакари  53' 82' (Ба Пап ( 82') Анн Сулейман 71' (Фофана Гессума ( 71')
Запасные: Нгом УмарБа Эль-ХаджиДиав НамориТанжи ЭмеяН'Диайе БакариДукара СулейманАбейд Али
Мандреа АнтониАталь Юсеф 81' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 81') Манди АиссаТаугай МохамедАит-Нури РаянБудауи Хишем 62' (Белайли Юсеф ( 62') Зерруки РамизАуа Уссем 46' (Марез Рияд ( 46') Уна Адам 62' (Бенталеб Набиль ( 62') Бунеджах БагдадЭль-Амин Амура Мохамед  45' 69' (Слимани Ислам ( 69'  76')
Запасные: Туба АхмедШаиби ФаресФегули СофьянБелаид ЗинеддинМ'Боли РаисЗехба МустафаЛаруси Яссер
23 января. Стадион "Стад де ла Пе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира сборная Мавритании

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