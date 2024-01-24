Сборная Алжира провалила матч против команды Мавритании и заняла последнее место в группе

Один из фаворитов Кубка африканских наций, сборная Алжира, безобразно провела турнир и в третьем туре не смогла одолеть соперников из Мавритании, которые шли без набранных очков. В целом игра получилась с равными шансами, несмотря на тотальный контроль мяча со стороны команды Алжира. Ключевым стал гол Яли Деллахи на 37-й минуте, он и принес сборной Мавритании победу со счетом 1:0, а также третье место и надежды на плей-офф. Алжир с двумя очками едет домой.