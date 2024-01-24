Сборная Алжира провалила матч против команды Мавритании и заняла последнее место в группе

Один из фаворитов Кубка африканских наций, сборная Алжира, безобразно провела турнир и в третьем туре не смогла одолеть соперников из Мавритании, которые шли без набранных очков. В целом игра получилась с равными шансами, несмотря на тотальный контроль мяча со стороны команды Алжира. Ключевым стал гол Яли Деллахи на 37-й минуте, он и принес сборной Мавритании победу со счетом 1:0, а также третье место и надежды на плей-офф. Алжир с двумя очками едет домой.
Протокол игры
|(1:0) Деллахи Яли37'
Ниассе Бабакар•Кейта Ибраима•Деллахи Яли67' (Уэйбиб Эль-Хасен (67') •Ба Ламин• 45'Диау Хадим•Гассама Омаре•Буна Амар Сиди81' (Камара Бакари (81') •Тиам Идрисса82' (Камара Абубакар (82') •Мухсин Бодда• 21'Койта Абубакари 53'82' (Ба Пап (82') •Анн Сулейман71' (Фофана Гессума (71')
Мандреа Антони•Аталь Юсеф81' (Ван Ден Керкхоф Кевин (81') •Манди Аисса•Таугай Мохамед•Аит-Нури Раян•Будауи Хишем62' (Белайли Юсеф (62') •Зерруки Рамиз•Ауа Уссем46' (Марез Рияд (46') •Уна Адам62' (Бенталеб Набиль (62') •Бунеджах Багдад•Эль-Амин Амура Мохамед 45'69' (Слимани Ислам (69') 76'
23 января. Стадион "Стад де ла Пе".
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