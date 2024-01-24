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Кубок африканских наций

Сборная Анголы выиграла группу, одолев команду Буркина-Фасо

24 Января 2024 • 01:00 Комментировать
Ангола
2:0
Буркина-Фасо
окончен

Сборные Анголы и Буркина-Фасо, лидеры группы D Кубка Африки, играли за право занять первое место в квартете. На 36-й минуте Мабулулу результативно завершил атаку номинальных хозяев. На 90-й минуте гол Зини снял все вопросы. Национальная команда Буркина-Фасо в целом выглядела острее, но свои шансы в голы не превратила (0:2) и финишировала второй. Ангола заняла первую строчку.

Протокол игры  
Ангола2:0Буркина-Фасо
(1:0) Мабулулу36'  
(2:0) Зини90'  
Неблу  88'Афоншу ЭддиГаспар КиалонгаБаланга ХоакимТоПаш Бруно 64' (Кафумана Шоу ( 64') ЭстрелаФреди Гомеш 77' (Милсон ( 77'  80') Желсон Дала 58' (Бела Жереми ( 58') Мабулулу  36' 77' (Зини ( 77') Жилберту Амарал 58' (Лувумбу Зито ( 58')
Запасные: Буату-Мананга ЖонатанАнтонио СиньориКаду IIIКелиано Мануэль
Коффи ХервеКаборе ИссаДайо ИссуфуТапсоба ЭдмонГиебр Абдул 76' (Яго Стив ( 76') Уэдраого Исмаила  27' 89' (Бансе Саша ( 89') Сангаре ГуставоТраоре Бертран 76' (Тапсоба Абдул ( 76') Ки Стефан Азиз 89' (Банде Хассане ( 89') Бадоло Седрик 46' (Уаттара Джибриль ( 46') Уттара Данго
Запасные: Никиема КилианБангре МамадиКонате ХиллельНума ВалентинСалу ДраманДжига НассерНагало Адамо
23 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Анголы сборная Буркина-Фасо

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