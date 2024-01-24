Сборная Анголы выиграла группу, одолев команду Буркина-Фасо

Сборные Анголы и Буркина-Фасо, лидеры группы D Кубка Африки, играли за право занять первое место в квартете. На 36-й минуте Мабулулу результативно завершил атаку номинальных хозяев. На 90-й минуте гол Зини снял все вопросы. Национальная команда Буркина-Фасо в целом выглядела острее, но свои шансы в голы не превратила (0:2) и финишировала второй. Ангола заняла первую строчку.
Протокол игры
Неблу• 88'Афоншу Эдди•Гаспар Киалонга•Баланга Хоаким•То•Паш Бруно64' (Кафумана Шоу (64') •Эстрела•Фреди Гомеш77' (Милсон (77') • 80'Желсон Дала58' (Бела Жереми (58') •Мабулулу 36'77' (Зини (77') •Жилберту Амарал58' (Лувумбу Зито (58')
Коффи Херве•Каборе Исса•Дайо Иссуфу•Тапсоба Эдмон•Гиебр Абдул76' (Яго Стив (76') •Уэдраого Исмаила 27'89' (Бансе Саша (89') •Сангаре Густаво•Траоре Бертран76' (Тапсоба Абдул (76') •Ки Стефан Азиз89' (Банде Хассане (89') •Бадоло Седрик46' (Уаттара Джибриль (46') •Уттара Данго
23 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".
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