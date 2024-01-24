Сборная Анголы выиграла группу, одолев команду Буркина-Фасо

Сборные Анголы и Буркина-Фасо, лидеры группы D Кубка Африки, играли за право занять первое место в квартете. На 36-й минуте Мабулулу результативно завершил атаку номинальных хозяев. На 90-й минуте гол Зини снял все вопросы. Национальная команда Буркина-Фасо в целом выглядела острее, но свои шансы в голы не превратила (0:2) и финишировала второй. Ангола заняла первую строчку.