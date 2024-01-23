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Кубок африканских наций

Сборная Камеруна чудом удержала важную победу над командой Гвинеи

23 Января 2024 • 22:09 Комментировать
Гамбия
2:3
Камерун
окончен

Сборные Гамбии и Камеруна сражались за последний шанс пробиться в плей-офф, для этого нужно было побеждать. Почти час игры прошел без голов, а затем начался открытый результативный футбол. Карл Токо-Экамби и Абли Джаллоу обменялись голами. На 85-й минуте Эбрима Колли подарил надежду номинальным хозяевам, но тут же автогол всё испортил - 2:2, а этот счет фактически выбивал обе команды. На 90-й минуте камерунцы повели после углового и выигранного верхового единоборства Кристофером Ву. Колли успел сравнять счет до финального свистка, но подыграл себе рукой при этом - гол отменяется, ВАР помог избежать скандала.

Камерун занял второе место и вышел из группы, соперник - последний.

Протокол игры  
Гамбия2:3Камерун
  56'Токо-Экамби Карл (0:1)
(1:1) Джаллоу Абли72'  
(2:1) Колли Эбрима85'  
  87'Гомес Джеймс (2:2)
  90'Ву Кристофер (2:3)
Гайе БабукаррСаннех Мухаммед  90'Гомес ДжеймсКолли Омар 69' (Санне Бубакарр ( 69') Менди ДжейкобДжаллоу Абли  77' 85' (Колли Эбрима ( 85') Манне АласанаБобб Юсуфа 69' (Фадера Алию ( 69'  89') Минте ЯнкубаБарроу МусаСоу Али 73' (Сисей Ассан ( 73')
Запасные: Бадамоси МохамедЖобе МодуСаньянг АбдулияДарбо ЭбримаБарри ХамзаТурей ИбуЯнко СаидиНгум Дауда
Ондоа ДжозефКастеллетто Жан-ШарльВу КристоферТоло НухуТшато ЭнзоНтчам ОливьеЗамбо-Ангисса Андре-ФранкЙонгва Дарлин 80' (Кеман Оливье ( 80') Токо-Экамби КарлМагри Франк 72' (Мумбанья Фарис ( 72') Н'Куду Жорж-Кевин 90' (Мукуди Ароль ( 90')
Запасные: Неу ИванНгамалё НиколяГонсалес Омар IIЭпасси ДэвисМпуту Малкольм-БокелеЭллиотт БенОнана АндреАтеба ЛеонельТчамадью Джуниор
23 января. Стадион "Стад де ла Пе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Сборная Гвинеи

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