Сборная Камеруна чудом удержала важную победу над командой Гвинеи

Сборные Гамбии и Камеруна сражались за последний шанс пробиться в плей-офф, для этого нужно было побеждать. Почти час игры прошел без голов, а затем начался открытый результативный футбол. Карл Токо-Экамби и Абли Джаллоу обменялись голами. На 85-й минуте Эбрима Колли подарил надежду номинальным хозяевам, но тут же автогол всё испортил - 2:2, а этот счет фактически выбивал обе команды. На 90-й минуте камерунцы повели после углового и выигранного верхового единоборства Кристофером Ву. Колли успел сравнять счет до финального свистка, но подыграл себе рукой при этом - гол отменяется, ВАР помог избежать скандала.

Камерун занял второе место и вышел из группы, соперник - последний.