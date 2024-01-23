Сборная Камеруна чудом удержала важную победу над командой Гвинеи

Сборные Гамбии и Камеруна сражались за последний шанс пробиться в плей-офф, для этого нужно было побеждать. Почти час игры прошел без голов, а затем начался открытый результативный футбол. Карл Токо-Экамби и Абли Джаллоу обменялись голами. На 85-й минуте Эбрима Колли подарил надежду номинальным хозяевам, но тут же автогол всё испортил - 2:2, а этот счет фактически выбивал обе команды. На 90-й минуте камерунцы повели после углового и выигранного верхового единоборства Кристофером Ву. Колли успел сравнять счет до финального свистка, но подыграл себе рукой при этом - гол отменяется, ВАР помог избежать скандала.
Камерун занял второе место и вышел из группы, соперник - последний.
Протокол игры
|56'Токо-Экамби Карл (0:1)
|(1:1) Джаллоу Абли72'
|(2:1) Колли Эбрима85'
|87'Гомес Джеймс (2:2)
|90'Ву Кристофер (2:3)
Гайе Бабукарр•Саннех Мухаммед• 90'Гомес Джеймс•Колли Омар69' (Санне Бубакарр (69') •Менди Джейкоб•Джаллоу Абли 77'85' (Колли Эбрима (85') •Манне Аласана•Бобб Юсуфа69' (Фадера Алию (69') • 89'Минте Янкуба•Барроу Муса•Соу Али73' (Сисей Ассан (73')
Ондоа Джозеф•Кастеллетто Жан-Шарль•Ву Кристофер•Толо Нуху•Тшато Энзо•Нтчам Оливье•Замбо-Ангисса Андре-Франк•Йонгва Дарлин80' (Кеман Оливье (80') •Токо-Экамби Карл•Магри Франк72' (Мумбанья Фарис (72') •Н'Куду Жорж-Кевин90' (Мукуди Ароль (90')
23 января. Стадион "Стад де ла Пе".
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