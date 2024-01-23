Сборная Сенегала выиграла и третий матч в группе

Сборные Гвинеи и Сенегала боролись за первое место в групп С Кубка Африки. Первый тайм прошел без реальных моментов. После перерыва вратарь гвинейцев грубо ошибся на выходе, а Абдулай Сек головой пробил над рамкой. Садио Мане оказался сам перед воротами, обыграл кипера и с острого угла не попал в цель. Сек вскоре исправился после подачи со штрафного на дальнюю штангу - 0:1. Под конец лидеры группы забили снова, но взятие ворот отменили - вне игры. На 90-й минуте Ильман Ндиайе получил пространство для маневра и пробил в дальний угол.

2:0, сборная Сенегала выиграла все матчи в группе, Гвинея с 4 очками третья, но сможет выйти в плей-офф.