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Кубок африканских наций

Сборная Сенегала выиграла и третий матч в группе

23 Января 2024 • 22:04 Комментировать
Гвинея
0:2
Сенегал
окончен

Сборные Гвинеи и Сенегала боролись за первое место в групп С Кубка Африки. Первый тайм прошел без реальных моментов. После перерыва вратарь гвинейцев грубо ошибся на выходе, а Абдулай Сек головой пробил над рамкой. Садио Мане оказался сам перед воротами, обыграл кипера и с острого угла не попал в цель. Сек вскоре исправился после подачи со штрафного на дальнюю штангу - 0:1. Под конец лидеры группы забили снова, но взятие ворот отменили - вне игры. На 90-й минуте Ильман Ндиайе получил пространство для маневра и пробил в дальний угол.

2:0, сборная Сенегала выиграла все матчи в группе, Гвинея с 4 очками третья, но сможет выйти в плей-офф.

Протокол игры  
Гвинея0:2Сенегал
  61'Сек Абдулай (0:1)
  90'Ндиайе Ильман (0:2)
Коне ИбрагимКонт Антуан  45' 64' (Диаките Ибрахим ( 64') Али МохамедСоу СаидуСилла ИссиагаМориба Илайкс 73' (Сиссе Сейдуба ( 73') Диавара АмадуКамара АгибуКейта Наби 63' (Байо Мохамед ( 63') Конте Фасине  22' 78' (Сиссе Карим ( 78') Гирасси Серу 63' (Гилавоги Морган ( 63')
Запасные: Кейта Али IIКамара МуссаКанте ХосеДьякаби МуктарСилла СекуТуре АбдулайеКонате Мори
Менди ЭдуарДьятта Крепен  66'Сек АбдулайКулибали КалидуЯкобс Исмаил  45' 88' (Балло-Туре Фоде ( 88') Сарр Пап Матар 71' (Куяте Шейху ( 71') Гуйе Папе 71' (Гуэйе Идрисса ( 71') Менди НампалиСарр Исмаила 72' (Ндиайе Ильман ( 72') Диалло Хабиб 88' (Джексон Николас ( 88') Мане Садио
Запасные: Гомис АльфредМенди Формоз IIIДиао МориКамара ЛаминБамба ДьенгН'Диайе НьякатСисс Пате
23 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Сборная Гвинеи

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