Сборная Сенегала выиграла и третий матч в группе

Сборные Гвинеи и Сенегала боролись за первое место в групп С Кубка Африки. Первый тайм прошел без реальных моментов. После перерыва вратарь гвинейцев грубо ошибся на выходе, а Абдулай Сек головой пробил над рамкой. Садио Мане оказался сам перед воротами, обыграл кипера и с острого угла не попал в цель. Сек вскоре исправился после подачи со штрафного на дальнюю штангу - 0:1. Под конец лидеры группы забили снова, но взятие ворот отменили - вне игры. На 90-й минуте Ильман Ндиайе получил пространство для маневра и пробил в дальний угол.
2:0, сборная Сенегала выиграла все матчи в группе, Гвинея с 4 очками третья, но сможет выйти в плей-офф.
Протокол игры
|61'Сек Абдулай (0:1)
|90'Ндиайе Ильман (0:2)
Коне Ибрагим•Конт Антуан 45'64' (Диаките Ибрахим (64') •Али Мохамед•Соу Саиду•Силла Иссиага•Мориба Илайкс73' (Сиссе Сейдуба (73') •Диавара Амаду•Камара Агибу•Кейта Наби63' (Байо Мохамед (63') •Конте Фасине 22'78' (Сиссе Карим (78') •Гирасси Серу63' (Гилавоги Морган (63')
Менди Эдуар•Дьятта Крепен• 66'Сек Абдулай•Кулибали Калиду•Якобс Исмаил 45'88' (Балло-Туре Фоде (88') •Сарр Пап Матар71' (Куяте Шейху (71') •Гуйе Папе71' (Гуэйе Идрисса (71') •Менди Нампали•Сарр Исмаила72' (Ндиайе Ильман (72') •Диалло Хабиб88' (Джексон Николас (88') •Мане Садио
23 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".
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