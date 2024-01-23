​В Гвинее «славно» отпраздновали победу над Гамбией - шестеро погибших

Сборная Гвинеи сделала шаг к плей-офф Кубка Африканских Наций, одолев Гамбию с минимальным преимуществом. В гвинейской столице решили отметить это приличествующим образом - примерно так же, как в российской отметили поражение от сборной Японии в 2002 году.

Но с еще большим размахом - в столице страны, Конакри, погибли не менее шести человек. Трое из них расстались с жизнью в результате аварии, произошедшей на высокой скорости именно в процессе празднования победы. Еще пятнадцать человек получили различные ранения, в том числе и в результате погромов автомобилей.

От любви до ненависти ведь, как известно, лишь один шаг.