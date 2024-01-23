Сборные Мозамбика и Ганы установили рекорд Кубка Африки в очном матче

Сборная Мозамбика ушла от поражения благодаря двум голам, забитым в компенсированное время.

Ганцы вели со счётом 2:0 вплоть до 91-й минуты – дублем отметился Джордан Айю, дважды реализовавший пенальти. Сразу после истечение основного времени Мозамбик тоже получил право на одиннадцатиметровый – Жени Катаму был точен. Спустя ещё три минуты Рейнилду Мандава забил единственный в матче гол с игры и принёс своей команде ничью – 2:2. Как информирует Opta, впервые в истории в одном матче Кубка Африки было забито сразу три мяча с пенальти.

В активе сборных Ганы и Мозамбика всего по два набранных очка по итогам групповой стадии. Ганцы, ставшие третьими, вряд ли смогут рассчитывать на выход в плей-офф.