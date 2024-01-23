Сборная Египта в третий раз подряд сыграла вничью и вышла из группы со второго места

В группе В Кубка Африки немотивированная, занявшая первое место сборная Кабо-Верде играла против египтян, набравших всего два очка на старте. Вратарь номинальных хозяев плохо сыграл, парируя дальний удар, но Мостафа Мохамед не смог нормально добить. В самом конце первого тайма лидеры группы повели, после углового Райан Мендеш головой сбросил мяч под удар Жилсону Таваресу - 1:0. После перерыва Египет отыгрался также после корнера, Ахмед Хегази здорово нашел передачей Трезеге, и тот сравнял счет ударом в упор. Трезеге ассистировал Мохамеду, который в касание не попал в створ. В ответ Брайан Тейшейра опасно бил головой - сэйв вратаря. На 90-й минуте Трезеге бросил в отрыв Мохамеда, который выиграл борьбу у защитника и перебросил вратаря - 1:2. Ответ соперника, Вилли Семедо слева прострелил, голкипер сыграл на перехвате не лучшим образом, и Брайан Тейшейра сравнял счет - 2:2.

Сборная Кабо-Верде набрала седьмое очко и в любом случае осталась первой. Египтяне с тремя баллами вышли из группы со второй строчки.