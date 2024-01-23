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Кубок африканских наций

Сборная Египта в третий раз подряд сыграла вничью и вышла из группы со второго места

23 Января 2024 • 01:05 Комментировать
Кабо-Верде
2:2
Египет

В группе В Кубка Африки немотивированная, занявшая первое место сборная Кабо-Верде играла против египтян, набравших всего два очка на старте. Вратарь номинальных хозяев плохо сыграл, парируя дальний удар, но Мостафа Мохамед не смог нормально добить. В самом конце первого тайма лидеры группы повели, после углового Райан Мендеш головой сбросил мяч под удар Жилсону Таваресу - 1:0. После перерыва Египет отыгрался также после корнера, Ахмед Хегази здорово нашел передачей Трезеге, и тот сравнял счет ударом в упор. Трезеге ассистировал Мохамеду, который в касание не попал в створ. В ответ Брайан Тейшейра опасно бил головой - сэйв вратаря. На 90-й минуте Трезеге бросил в отрыв Мохамеда, который выиграл борьбу у защитника и перебросил вратаря - 1:2. Ответ соперника, Вилли Семедо слева прострелил, голкипер сыграл на перехвате не лучшим образом, и Брайан Тейшейра сравнял счет - 2:2.

Сборная Кабо-Верде набрала седьмое очко и в любом случае осталась первой. Египтяне с тремя баллами вышли из группы со второй строчки.

Протокол игры  
Кабо-Верде2:2Египет
(1:0) Таварес Жилсон45'  
  50'Трезеге (1:1)
  90'Мохамед Мостафа (1:2)
(2:2) Тейшейра Брайан90'  
Возинья ЖозимарСемедо ВиллиКоста ЛоганДиней БорхесТавареш ДиланЛенини Пина  72' 75' (Кука ( 75') Мендеш Райан 64' (Монтейру Жамиру ( 64') Андраде Патрик 70' (Пальинья Жуан ( 70') Роша КенниРодригес Гарри 64' (Морейра Стивен ( 64') Таварес Жилсон 64' (Тейшейра Брайан ( 64')
Запасные: Дуарте ЛаросКабрал ЖованеСтопира ТаварешРоса МарсиуЛопес РобертоСилва ДиланДуарте Дерой
Эль-Шенави МохамедХани МохамедХегази Ахмед  89'Абдель Монем МохамедАбул-Фетух Ахмед 46' (Хамди Мохамед ( 46') Фатхи Хамди 46' (Трезеге ( 46') Аттия МарванАшур ИмамСайед Ахмед II 74' (Кахраба ( 74') Мохамед Мостафа  90'Мармуш Омар  63' 83' (Фатхи Мостафа ( 83')
Запасные: Эльнени МохамедАбугабал МохамедСобхи МохамедЭль-Ханафи ЯссерХассан АхмедГабр АлиЛашин Моханад
22 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Кабо-Верде Сборная Египта

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