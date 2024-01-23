Шальные голы сборной Мозамбика на 90-й минуте наверняка оставят команду Ганы без плей-офф

Сборные Мозамбика и Ганы в третьем туре Кубка Африки играли строго на победу, которая гарантировала проход в плей-офф вместо вылета. Номинальные хозяева чаще контролировали мяч и били по воротам, но по ходу игры это им ничего не давало, а развязка получилась драматичной.

Джозеф Пейнтсил быстро заработал пенальти. Джордан Айю с точки пробил впритирку с правой штангой - 0:1. Андре Айю пробивал после перерыва и попал в руку защитника, снова 11-метровый. Джордан снова у мяча, еще один голевой удар, сейчас уже в другой угол. На 90-й минуте уже Андре Айю сыграл рукой, и Жени Катаму поразил правый угол ворот. До финального свистка после углового Рейнилду Мандава головой переправил мяч в дальний верхний угол - невероятные 2:2.

Мозамбик остается последним в группе, но соперник с теми же двумя очками вряд ли выйдет из группы с третьей строчки.