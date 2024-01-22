Сборная Кот-д'Ивуара потерпела своё самое крупное поражение на Кубке Африки

Сборная Кот-д'Ивуара с разгромным счётом уступила соперникам из Экваториальной Гвинеи.

Встреча завершилась поражением «слонов» со счётом 0:4. Как отмечает Opta, это антирекорд: прежде ивуарийцы не проигрывали с разницей в четыре гола в рамках Кубка Африки.

Кот-д'Ивуар финишировал на третьем месте в своей группе, набрав по итогам трёх туров всего три очка при отрицательной разнице голов (-3). Команда вряд ли сможет выйти в плей-офф турнира с третьей строчки.

Сборная Экваториальной Гвинеи заняла первое место в квартете с семью очками. Столько же набрала и Нигерия, уступившая лишь по разнице мячей. На последней позиции осталась сборная Гвинеи-Бисаи, не набравшая ни одного балла.