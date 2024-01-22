Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка Африки в 15-й раз подряд – рекорд турнира

Сборная Нигерии вновь сумела преодолеть групповой этап Кубка Африки.

В поединке третьего тура нигерийцы минимально обыграли соперников из Гвинеи-Бисау, что позволило финишировать на втором месте в квартете после Экваториальной Гвинеи. По данным Opta, сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка Африки в 15-й раз кряду – самая продолжительная серия в истории турнира. «Суперорлы» неизменно выходят из группы с 1984 года.

В активе нигерийской национальной команды семь набранных очков по итогам групповой стадии. Столько же и у Экваториальной Гвинеи, расположившейся на первой строчке за счёт лучшей разницы голов (9:3 против 3:1).