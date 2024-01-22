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Кубок африканских наций

Сборная Нигерии забила только один гол соперникам из Гвинеи-Бисау и заняла второе место в группе

22 Января 2024 • 22:02 Комментировать
Гвинея-Бисау
0:1
Нигерия
окончен

Сборная Нигерии вела борьбу за первое место в группе Кубка Африки. Для лидерства в квартете по итогам третьего тура нужно было как можно крупнее обыгрывать соперников из Гвинеи-Бисау, которые досрочно финишировали последними. У нигерийцев все же было не так много моментов, а судьбу поединка решил автогол в конце первого тайма. Мозес Саймон простреливал на Виктора Осимхена, и защитник на перехвате срезал мяч в свои ворота.

Сборная Нигерии набрала семь очков и финишировала второй.

Протокол игры  
Гвинея-Бисау0:1Нигерия
  36'Санганте Опа (0:1)
Мендеш ЖонашМендес УбуланИе ЭдгарСанганте ОпаНану Гомеш 80' (Канде Фали ( 80') Бикел ЖаниуДе Лачерда ГомесФернандоКизера Фамана 68' (Зе Турбо Жозе ( 68') Далсью 88' (Семеду Алфа ( 88') Гомес Карлос Мендес 46' (Санка Чами Марчиано ( 46') Гано Зиньо 46' (Франкулино ( 46')
Запасные: Джоко УпаринЭнкада ЖефферсонДхало МарселоРодригес МауроМане СориFernando EmbadjaКассама Морету
Нвабили СтэнлиЭйна Ола 90' (Авазьем Чидозье ( 90') Омеруо КеннетАджайи Олувасемилого  44'Угелумба Кэлвин  90'Осайи-Самуэль Брайт 80' (Лукман Адемола ( 80') Ониика Фрэнк  50' 63' (Айуоби Алекс ( 63') Чуквуэзе Саму 80' (Занузи Зайду ( 80') Арибо Джо 63' (Рафаэль Онедика ( 63') Саймон МозесОсимхен Виктор
Запасные: Моффи ТеремасТрост-Эконг ВиллиамУзохо ФрэнсисИхеаначо КелечиМуса АхмедОнимаэчи Сопуручукву БруноОнуачу Пол
22 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии сборная Гвинеи-Бисау

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