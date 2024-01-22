Сборная Нигерии забила только один гол соперникам из Гвинеи-Бисау и заняла второе место в группе

Сборная Нигерии вела борьбу за первое место в группе Кубка Африки. Для лидерства в квартете по итогам третьего тура нужно было как можно крупнее обыгрывать соперников из Гвинеи-Бисау, которые досрочно финишировали последними. У нигерийцев все же было не так много моментов, а судьбу поединка решил автогол в конце первого тайма. Мозес Саймон простреливал на Виктора Осимхена, и защитник на перехвате срезал мяч в свои ворота.
Сборная Нигерии набрала семь очков и финишировала второй.
Протокол игры
|36'Санганте Опа (0:1)
Мендеш Жонаш•Мендес Убулан•Ие Эдгар•Санганте Опа•Нану Гомеш80' (Канде Фали (80') •Бикел Жаниу•Де Лачерда ГомесФернандо•Кизера Фамана68' (Зе Турбо Жозе (68') •Далсью88' (Семеду Алфа (88') •Гомес Карлос Мендес46' (Санка Чами Марчиано (46') •Гано Зиньо46' (Франкулино (46')
Нвабили Стэнли•Эйна Ола90' (Авазьем Чидозье (90') •Омеруо Кеннет•Аджайи Олувасемилого• 44'Угелумба Кэлвин• 90'Осайи-Самуэль Брайт80' (Лукман Адемола (80') •Ониика Фрэнк 50'63' (Айуоби Алекс (63') •Чуквуэзе Саму80' (Занузи Зайду (80') •Арибо Джо63' (Рафаэль Онедика (63') •Саймон Мозес•Осимхен Виктор
22 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".
Бан пользователя