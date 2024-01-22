Сборная Нигерии забила только один гол соперникам из Гвинеи-Бисау и заняла второе место в группе

Сборная Нигерии вела борьбу за первое место в группе Кубка Африки. Для лидерства в квартете по итогам третьего тура нужно было как можно крупнее обыгрывать соперников из Гвинеи-Бисау, которые досрочно финишировали последними. У нигерийцев все же было не так много моментов, а судьбу поединка решил автогол в конце первого тайма. Мозес Саймон простреливал на Виктора Осимхена, и защитник на перехвате срезал мяч в свои ворота.

Сборная Нигерии набрала семь очков и финишировала второй.