Сборная Кот-д'Ивуара практически выбыла из Кубка Африки, пропустив 4 гола от Экваториальной Гвинеи

Сборная Кот-д'Ивуара провалила Кубок Африки. У команды были хорошие шансы зацепиться за плей-офф в случае положительного результата против сборной Экваториальной Гвинеи, которая гарантировала себе место в числе участников следующей стадии.

Пепе убегал один на один с вратарем, начал его обыгрывать, и кипер в последний момент накрыл мяч. Карлос Акапо прорвался по флангу и прострелил под удар Эмилио Нсуэ, неожиданный гол - 1:0. Ибрахим Сангаре получил пас на ход и в борьбе с защитником был точен, но гол отменили - вне игры. Сангаре активничал и после перерыва, удар головой рядом с каркасом. Кристиан Куаме расстреливал ворота - в голкипера. Жан-Филипп Крассо обводящим ударом поразил цель, но снова вне игры. В концовке Пабло Ганет со штрафного удвоил счет. Контратака номинальных хозяев, и Хосе Мачин вывел Нсуэ на пустые ворота. На 90-й минуте Янник Байла сыграл на добивании - 4:0.

Сборная Экваториальной Гвинеи финишировала первой, а соперник на третьей строчке с тремя очками и разницей мячей «-2». Шансы на выход в плей-офф невысокие.