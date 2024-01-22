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Кубок африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара практически выбыла из Кубка Африки, пропустив 4 гола от Экваториальной Гвинеи

22 Января 2024 • 21:58 Комментировать (1)
Экваториальная Гвинея
4:0
Кот-д'Ивуар
окончен

Сборная Кот-д'Ивуара провалила Кубок Африки. У команды были хорошие шансы зацепиться за плей-офф в случае положительного результата против сборной Экваториальной Гвинеи, которая гарантировала себе место в числе участников следующей стадии.

Пепе убегал один на один с вратарем, начал его обыгрывать, и кипер в последний момент накрыл мяч. Карлос Акапо прорвался по флангу и прострелил под удар Эмилио Нсуэ, неожиданный гол - 1:0. Ибрахим Сангаре получил пас на ход и в борьбе с защитником был точен, но гол отменили - вне игры. Сангаре активничал и после перерыва, удар головой рядом с каркасом. Кристиан Куаме расстреливал ворота - в голкипера. Жан-Филипп Крассо обводящим ударом поразил цель, но снова вне игры. В концовке Пабло Ганет со штрафного удвоил счет.  Контратака номинальных хозяев, и Хосе Мачин вывел Нсуэ на пустые ворота. На 90-й минуте Янник Байла сыграл на добивании - 4:0.

Сборная Экваториальной Гвинеи финишировала первой, а соперник на третьей строчке с тремя очками и разницей мячей «-2». Шансы на выход в плей-офф невысокие.

Протокол игры  
Экваториальная Гвинея4:0Кот-д'Ивуар
(1:0) Нсуэ Эмилио42'  
(2:0) Ганет Пабло73'  
(3:0) Нсуэ Эмилио75'  
(4:0) Байла Янник88'  
Овоно Хесус  45'Акапо КарлосОроско ЭстебанКоко СаульНчамаа БазилиоЭду Ибан 78' (Сиафа Оскар ( 78') Ганет Пабло 85' (Бальбао Алекс ( 85') Бикоро ФедерикоМиранда Хосете  12' 56' (Байла Янник ( 56') Мачин Хосе 85' (Энеме Сантьяго ( 85'  88') Нсуэ Эмилио 78' (Нлаво Луис ( 78')
Запасные: Эмбела АйторСапунга МануэльОндо ЧарльзЭло Айето ХосеНабиль ХосеFederico NguemaСенра Нестор
Фофана ЯхьяСинго ВилфредБоли Вийи  72' 84' (Адингра Симон ( 84') Н'Дика ЭванКонан Гислен 65' (Крассо Жан-Филипп ( 65') Сангаре ИбрахимКесси ФранкФофана СекоДьяките Умар 84' (Градель Макс-Ален ( 84') Пепе Николя 65' (Бога Жереми ( 65') Куаме Кристиан  45' 64' (Конате Карим ( 64')
Запасные: Сангаре БадраАмани ЖанДиалло ИсмаэльБамба ДжонатанОрье СержСери Жан-МишельКоссуну Одилон
22 января. Стадион "Алассан Уаттара".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Экваториальной Гвинеи Сборная Кот д-Ивуара

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topcat22
22 Января 2024 в 22:21
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