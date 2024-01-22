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Кубок африканских наций

Сборная ЮАР обыграла соперников из Намибии с пока самым крупным счётом

22 Января 2024 • 00:57 Комментировать
ЮАР
4:0
Намибия
окончен

Стартовавшая на Кубке Африки с поражения сборная ЮАР в воскресенье реабилитировалась перед болельщиками очень уверенной победой в матче с командой Намибии. Уже по итогам первого тайма счет стал разгромным после удара Перси Тау с 11-метровой отметки и дубля Темба Зване с игры. Тапело Масеко поставил точку на 75-й минуте - 4:0. С таким большим перевесом на этом турнире еще никто не побеждал.

После двух туров в группе Е лидирует сборная Мали (4 очка), у ЮАР и Намибии по три балла, у Туниса - один.

Протокол игры  
ЮАР4:0Намибия
(1:0) Тау Перси14'  
(2:0) Зване Темба25'  
(3:0) Зване Темба40'  
(4:0) Масеко Тапело75'  
Уильямс РонвенМудау КхулисоКекана ГрантМвала МотобиМодиба МафосаМокоена Тебохо 90' (Адамс Джейден ( 90') Ситоле Сфефело  56' 70' (Масеко Тапело ( 70') Морена Тапело 80' (Лепаса Закеле ( 80') Тау ПерсиЗване Темба 70' (Монаре Табанг ( 70') Макгопа Эвиденс 80' (Маямбела Михлали ( 80')
Запасные: Апполлис ОсуинМобби НикоМашего ТерренсКсулу СияндаГосс РикардоСибиси НкосинатиМотва Вели
Казапуа ЛлойдНьямб Райан 73' (Каматука Джослин ( 73') Амутеня КеннедиХауконго ЛубениХанамуб РиаанПетрус АпроциусИймбонди Абсалом 46' (Музеу Бетюэль ( 46') Шитемби Петрус 46' (Катуа Нгеро Каанджука ( 46') Тьуэза Принс Менелик 73' (Рудат Венделл ( 73') Кавенджи Деон ХоттоШалулиле Питер
Запасные: Гебхард АнаниасХаосеб ДензильМаова ЭдвардНдисиро КамайджандаПапама МарсельХамбира ШарльКамберипа ИванКамбато Уэтуру
21 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Юар Сборная Намибии

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