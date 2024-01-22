Сборная ЮАР обыграла соперников из Намибии с пока самым крупным счётом

Стартовавшая на Кубке Африки с поражения сборная ЮАР в воскресенье реабилитировалась перед болельщиками очень уверенной победой в матче с командой Намибии. Уже по итогам первого тайма счет стал разгромным после удара Перси Тау с 11-метровой отметки и дубля Темба Зване с игры. Тапело Масеко поставил точку на 75-й минуте - 4:0. С таким большим перевесом на этом турнире еще никто не побеждал.

После двух туров в группе Е лидирует сборная Мали (4 очка), у ЮАР и Намибии по три балла, у Туниса - один.