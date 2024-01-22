Сборная ЮАР обыграла соперников из Намибии с пока самым крупным счётом

Стартовавшая на Кубке Африки с поражения сборная ЮАР в воскресенье реабилитировалась перед болельщиками очень уверенной победой в матче с командой Намибии. Уже по итогам первого тайма счет стал разгромным после удара Перси Тау с 11-метровой отметки и дубля Темба Зване с игры. Тапело Масеко поставил точку на 75-й минуте - 4:0. С таким большим перевесом на этом турнире еще никто не побеждал.
После двух туров в группе Е лидирует сборная Мали (4 очка), у ЮАР и Намибии по три балла, у Туниса - один.
Протокол игры
|(1:0) Тау Перси14'
|(2:0) Зване Темба25'
|(3:0) Зване Темба40'
|(4:0) Масеко Тапело75'
Уильямс Ронвен•Мудау Кхулисо•Кекана Грант•Мвала Мотоби•Модиба Мафоса•Мокоена Тебохо90' (Адамс Джейден (90') •Ситоле Сфефело 56'70' (Масеко Тапело (70') •Морена Тапело80' (Лепаса Закеле (80') •Тау Перси•Зване Темба70' (Монаре Табанг (70') •Макгопа Эвиденс80' (Маямбела Михлали (80')
Казапуа Ллойд•Ньямб Райан73' (Каматука Джослин (73') •Амутеня Кеннеди•Хауконго Лубени•Ханамуб Риаан•Петрус Апроциус•Иймбонди Абсалом46' (Музеу Бетюэль (46') •Шитемби Петрус46' (Катуа Нгеро Каанджука (46') •Тьуэза Принс Менелик73' (Рудат Венделл (73') •Кавенджи Деон Хотто•Шалулиле Питер
21 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".
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