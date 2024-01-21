Сборная Замбии в меньшинстве ушла от поражения в матче с командой Танзании

В группе F Кубка Африки играли команды Замбии и Танзании. Саймон Мсува уже на 11-й минуте вывел вперед номинальных гостей, и соперник вынужден был постоянно пытаться обострять, даже оставшись в меньшинстве на 44-й минуте, когда Родерик Кабве получил вторую желтую карточку. Лишь на 89-й минуте замбийцы добились своего - Патсон Дака сравнял счет - 1:1.

После двух туров в группе лидирует Марокко (4 очка), следом идут Замбия и ДР Конго (по 2) и Танзания (1).