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Кубок африканских наций

Сборная Замбии в меньшинстве ушла от поражения в матче с командой Танзании

21 Января 2024 • 22:04 Комментировать
Замбия
1:1
Танзания
окончен

В группе F Кубка Африки играли команды Замбии и Танзании. Саймон Мсува уже на 11-й минуте вывел вперед номинальных гостей, и соперник вынужден был постоянно пытаться обострять, даже оставшись в меньшинстве на 44-й минуте, когда Родерик Кабве получил вторую желтую карточку. Лишь на 89-й минуте замбийцы добились своего - Патсон Дака сравнял счет - 1:1.

После двух туров в группе лидирует Марокко (4 очка), следом идут Замбия и ДР Конго (по 2) и Танзания (1).

Протокол игры  
Замбия1:1Танзания
  11'Мсува Саймон (0:1)
(1:1) Дака Патсон89'  
Муленга ТресфордЧепеши Бенедикт 87' (Чилуфя Эдвард ( 87') Сунзу СтоппилаМусонда ФрэнкиКабве Родерик  33'  44'Капумбу Келвин 46' (Мусонда Лубамба ( 46') Сакала Фэшн 76' (Мусонда Кеннеди ( 76') Кангва Кингс 76' (Чама Клатус ( 76') Банда ЭммануэльБанда Ламек  45' 87' (Чайва Мигель ( 87') Дака Патсон
Запасные: Бваля ЛарриКампамба КелвинМафвента ГолденЧанда ДоминикМвапе ТандиСакала БенсонМванса Фрэнсис
Манула АишиМнога Хаджи 46' (Мвайкенда Лусахо ( 46') Нондо БакариХамад ИбрагимХуссейни МохамедМками Химиди Мао 70' (Яхья Мудатири ( 70') Mzamiru YassiniМсува СаймонСалум Фейсал 59' (Морис Абрахам ( 59') Кибу Денис 69' (М`Бомбва Чарльз ( 69') Саматта Мбвана
Запасные: Сагаф МохаммедКаколаниа БенноАлларахия ТарринСтарки БенВан ден Бос МианоБанда АбдиДиксон ДжобЗакария Абдулмалик
21 января. Стадион "Лоран Поку".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Замбии Сборная Танзании

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