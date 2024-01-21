Сборная Замбии в меньшинстве ушла от поражения в матче с командой Танзании

В группе F Кубка Африки играли команды Замбии и Танзании. Саймон Мсува уже на 11-й минуте вывел вперед номинальных гостей, и соперник вынужден был постоянно пытаться обострять, даже оставшись в меньшинстве на 44-й минуте, когда Родерик Кабве получил вторую желтую карточку. Лишь на 89-й минуте замбийцы добились своего - Патсон Дака сравнял счет - 1:1.
После двух туров в группе лидирует Марокко (4 очка), следом идут Замбия и ДР Конго (по 2) и Танзания (1).
Протокол игры
|11'Мсува Саймон (0:1)
|(1:1) Дака Патсон89'
Муленга Тресфорд•Чепеши Бенедикт87' (Чилуфя Эдвард (87') •Сунзу Стоппила•Мусонда Фрэнки•Кабве Родерик 33'• 44'Капумбу Келвин46' (Мусонда Лубамба (46') •Сакала Фэшн76' (Мусонда Кеннеди (76') •Кангва Кингс76' (Чама Клатус (76') •Банда Эммануэль•Банда Ламек 45'87' (Чайва Мигель (87') •Дака Патсон
Манула Аиши•Многа Хаджи46' (Мвайкенда Лусахо (46') •Нондо Бакари•Хамад Ибрагим•Хуссейни Мохамед•Мками Химиди Мао70' (Яхья Мудатири (70') •Mzamiru Yassini•Мсува Саймон•Салум Фейсал59' (Морис Абрахам (59') •Кибу Денис69' (М`Бомбва Чарльз (69') •Саматта Мбвана
21 января. Стадион "Лоран Поку".
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