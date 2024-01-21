Сборная Марокко не удержала победу над командой ДР Конго

В группе F Кубка Африки сборная Марокко играла против команды ДР Конго и неожиданно не смогла победить. Большого перевеса не было ни у кого, но фаворит поединка очень долго вел в счете после удара Ашрафа Хакими на шестой минуте. Седрик Бакамбу не реализовал пенальти в конце первого тайма, но все же конголезцы отыгрались на 76-й минуте, это Силас Мвумпа сравнял счет - 1:1.

Марокко лидирует с четырьмя очками, у соперника два балла, сборной Замбии - 1, Танзании - 0.