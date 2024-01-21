Сборная Марокко не удержала победу над командой ДР Конго

В группе F Кубка Африки сборная Марокко играла против команды ДР Конго и неожиданно не смогла победить. Большого перевеса не было ни у кого, но фаворит поединка очень долго вел в счете после удара Ашрафа Хакими на шестой минуте. Седрик Бакамбу не реализовал пенальти в конце первого тайма, но все же конголезцы отыгрались на 76-й минуте, это Силас Мвумпа сравнял счет - 1:1.
Марокко лидирует с четырьмя очками, у соперника два балла, сборной Замбии - 1, Танзании - 0.
Протокол игры
|(1:0) Хакими Ашраф6'
|76'Мвумпа Силас (1:1)
Буну Яссин•Хакими Ашраф•Агер Наиф•Саисс Ромен•Чиби Мохамед•Амрабат Софьян•Зиеш Хаким 44'73' (Адли Амин (73') • 87'Унаи Аззедин80' (Арит Амин (80') •Амалла Селим 40'64' (Эззалзули Абде (64') •Буфаль Софиан64' (Эль-Ханнус Билаль (64') •Эн-Несири Юссеф80' (Эль-Кааби Аюб (80')
Мпаси-Нзау Лионель•Калюлю Гедеон•Мбемба Шансель• 90'Бака Энок Инонга46' (Батубинсика Дилан (46') •Масуаку Артур•Пикель Шарль89' (Тшибола Аарон (89') •Мутуссами Самуэль•Бонгонда Тео52' (Майеле Фистон (52') •Какута Гаэль64' (Мвумпа Силас (64') •Висса Йоан•Бакамбу Седрик52' (Элиа Мешак (52')
21 января. Стадион "Лоран Поку".
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