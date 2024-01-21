Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Сборная Марокко не удержала победу над командой ДР Конго

21 Января 2024 • 19:25 Комментировать
Марокко
1:1
ДР Конго

В группе F Кубка Африки сборная Марокко играла против команды ДР Конго и неожиданно не смогла победить. Большого перевеса не было ни у кого, но фаворит поединка очень долго вел в счете после удара Ашрафа Хакими на шестой минуте. Седрик Бакамбу не реализовал пенальти в конце первого тайма, но все же конголезцы отыгрались на 76-й минуте, это Силас Мвумпа сравнял счет - 1:1.

Марокко лидирует с четырьмя очками, у соперника два балла, сборной Замбии - 1, Танзании - 0.

Протокол игры  
Марокко1:1ДР Конго
(1:0) Хакими Ашраф6'  
  76'Мвумпа Силас (1:1)
Буну ЯссинХакими АшрафАгер НаифСаисс РоменЧиби МохамедАмрабат СофьянЗиеш Хаким  44' 73' (Адли Амин ( 73'  87') Унаи Аззедин 80' (Арит Амин ( 80') Амалла Селим  40' 64' (Эззалзули Абде ( 64') Буфаль Софиан 64' (Эль-Ханнус Билаль ( 64') Эн-Несири Юссеф 80' (Эль-Кааби Аюб ( 80')
Запасные: Абдельамид ЮнисМунир МохандРичардсон АмирСайбари ИсмаэльАттият-Аллах ЯхьяЭль-Аззузи УссамаТиссудали Тарик
Мпаси-Нзау ЛионельКалюлю ГедеонМбемба Шансель  90'Бака Энок Инонга 46' (Батубинсика Дилан ( 46') Масуаку АртурПикель Шарль 89' (Тшибола Аарон ( 89') Мутуссами СамуэльБонгонда Тео 52' (Майеле Фистон ( 52') Какута Гаэль 64' (Мвумпа Силас ( 64') Висса ЙоанБакамбу Седрик 52' (Элиа Мешак ( 52')
Запасные: Байейе БрайанБанза СимонДиангана ГрэдиКайембе ЙорисБерто ДимитриМфулу ОменукеСиади Баджо
21 января. Стадион "Лоран Поку".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Сборная Др Конго

Новости по матчу

20 Января
14:14
Ставка и прогноз на матч Марокко — ДР Конго Кубка африканских наций — 21 января 2024
00:24
Прогноз на точный счёт матча Марокко – ДР Конго Кубка африканских наций – 21 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели ​Роналду: «Мне скоро 39, а я обошёл по голам такого молодого зверя, как Холанн» Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Реал» решил судьбу Модрича ​Роналду выделил топ-команду Европы, игра которой ему нравится План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели Роналду ответил, когда завершит карьеру ​Абаскаля уволят из «Спартака», если он не выполнит две задачи
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании
Спортивные новости
«Ак Барс» по буллитам одолел «Спартак» «Локомотив» разобрался с «Авангардом» в матче КХЛ «Металлург» справился с «Северсталью» в матче КХЛ Рублёв в пяти сетах победил Де Минаура и пробился в четвертьфинал Australian Open Капризов признан третьей звездой дня в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Марокко Марокко
ДР Конго ДР Конго
1
1
1.70 3.55 5.00
Видео
34 мин
Замбия Замбия
Танзания Танзания
0
1
2.40 2.85 3.35
Видео
21.01.24 в 23:00
ЮАР ЮАР
Намибия Намибия
1.93 2.95 4.70
Видео
22.01.24 в 20:00
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау
Нигерия Нигерия
18.00 5.70 1.25
Видео
22.01.24 в 20:00
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар
16.00 5.40 1.25
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
19:25 · Кубок Африки
Сборная Марокко не удержала победу над командой ДР Конго
05:41 · Кубок Африки
​Фанаты сборной Камеруна требуют извинений от Это'О и Онана
01:04 · Кубок Африки
Сборные Туниса и Мали набрали по очку, забив всё, что летело в створ
20 Января
22:21 · Кубок Африки
Сборная Анголы вышла в лидеры группы, победив команду Мавритании
19:03 · Кубок Африки
Сборная Буркина-Фасо на 90-й минуте упустила победу над соперниками из Алжира 1
01:42 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, как долго не сможет играть Салах слухи
00:57 · Кубок Африки
Сборная Гвинеи сделала шаг к плей-офф, одолев Гамбию
19 Января
22:40 · Кубок Африки
Мане стал рекордсменом сборной Сенегала
21:58 · Кубок Африки
Сборная Сенегала пробилась в плей-офф, переиграв соперников из Камеруна
18:59 · Кубок Африки
Гол Ленини помог сборной Кабо-Верде разгромить Мозамбик и выиграть группу 1
15:09 · Англия. Премьер-лига
​Клопп отреагировал на травму Салаха
00:59 · Кубок Африки
Сборная Египта ушла от поражения в матче с командой Ганы
18 Января
23:54 · Кубок Африки
Салах получил травму в матче сборной Египта
22:02 · Кубок Африки
Сборная Нигерии одолела ивуарийских конкурентов благодаря голу с пенальти
19:03 · Кубок Африки
Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла соперников из Гвинеи-Бисау
Все новости
Рекомендуем