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Кубок африканских наций

​Фанаты сборной Камеруна требуют извинений от Это'О и Онана

21 Января 2024 • 05:41 Комментировать

Сборная Камеруна покинула Кубок Африки, проиграв действующему обладателю трофея, сборной Сенегала, со счетом 1:3. Это неприятное событие стало шоком для фанатов камерунской команды, рассчитывавших на успех - ведь в прошлый раз команда дошла до полуфинала турнира.

И весь свой гнев они вылили на троих человек - тренера Ригоберта Сонга, президента Федерации Самуэля Это'О и голкипера Андре Онана, которого винят в третьем пропущенном голе от Сенегала. От него фаны требуют принести публичные извинения, от Это'О они требуют того же самого, а вот для Сонга извинений мало - от него требуют подать в отставку.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна
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