Сборные Туниса и Мали набрали по очку, забив всё, что летело в створ

Сборные Туниса и Мали провели матч второго тура в группе Е Кубка Африки. Номинальные гости были активнее соперника, но большая часть ударов с обеих сторон была неточной. Тем не менее, оба попадания в створ за весь матч привели к голам. На 10-й минуте отличился Лассин Синайоко, а на 20-й сравнял Хамза Рафья.

1:1, сборная Мали с 4 очками практически гарантировала себе плей-офф, у Намибии три балла, Туниса - один, ЮАР - ноль.