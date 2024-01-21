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Кубок африканских наций

Сборные Туниса и Мали набрали по очку, забив всё, что летело в створ

21 Января 2024 • 01:04 Комментировать
Тунис
1:1
Мали

Сборные Туниса и Мали провели матч второго тура в группе Е Кубка Африки. Номинальные гости были активнее соперника, но большая часть ударов с обеих сторон была неточной. Тем не менее, оба попадания в створ за весь матч привели к голам. На 10-й минуте отличился Лассин Синайоко, а на 20-й сравнял Хамза Рафья.

1:1, сборная Мали с 4 очками практически гарантировала себе плей-офф, у Намибии три балла, Туниса - один, ЮАР - ноль.

Протокол игры  
Тунис1:1Мали
  10'Синайоко Лассин (0:1)
(1:1) Рафья Хамза20'  
Бен-Саид БеширКешрида ВадждиМерия ЯссинТальби МонтассарАбди АлиРафья Хамза 78' (Срарфи Бассем ( 78') Схири ЭльесЛайдуни Аисса  90'Ачури Мохамед Элиас 70' (Лтайеф Сайфалла ( 70') М'Сакни Юссеф 88' (Бен-Ромдане Мохамед Али ( 88') Слимане Анис 88' (Жазири Сейфеддин ( 88'  90')
Запасные: Валери ЯнМахмуд ХаджДамен АйменХаддади УссамаСлити НаимДжуини ХайтемМаалул АлиДжеласси Хамза
Диарра ДжигиТраоре АмариКуяте КикиНьякате СикуСако ФалаеКулибали ЛассанаСамассеку Диади 83' (Ниакате Юссуф ( 83') Айдара Амаду 69' (Доргелес Нене ( 69') Думбия Камори 83' (Биссума Ив ( 83') Синайоко Лассин 83' (Сиссоко Ибраим II ( 83') Койта Секу 70' (Диабате Фуссейни ( 70')
Запасные: Диавара ИсмаэльAboubacar DoumbiaДьенг АлиуДанте АмадуТраоре Адама IIФофана МамадуДумбия Мусса
20 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".

 

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Сборная Туниса Сборная Мали

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