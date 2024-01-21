Сборные Туниса и Мали набрали по очку, забив всё, что летело в створ

Сборные Туниса и Мали провели матч второго тура в группе Е Кубка Африки. Номинальные гости были активнее соперника, но большая часть ударов с обеих сторон была неточной. Тем не менее, оба попадания в створ за весь матч привели к голам. На 10-й минуте отличился Лассин Синайоко, а на 20-й сравнял Хамза Рафья.
1:1, сборная Мали с 4 очками практически гарантировала себе плей-офф, у Намибии три балла, Туниса - один, ЮАР - ноль.
Протокол игры
|10'Синайоко Лассин (0:1)
|(1:1) Рафья Хамза20'
Бен-Саид Бешир•Кешрида Ваджди•Мерия Яссин•Тальби Монтассар•Абди Али•Рафья Хамза78' (Срарфи Бассем (78') •Схири Эльес•Лайдуни Аисса• 90'Ачури Мохамед Элиас70' (Лтайеф Сайфалла (70') •М'Сакни Юссеф88' (Бен-Ромдане Мохамед Али (88') •Слимане Анис88' (Жазири Сейфеддин (88') 90'
Диарра Джиги•Траоре Амари•Куяте Кики•Ньякате Сику•Сако Фалае•Кулибали Лассана•Самассеку Диади83' (Ниакате Юссуф (83') •Айдара Амаду69' (Доргелес Нене (69') •Думбия Камори83' (Биссума Ив (83') •Синайоко Лассин83' (Сиссоко Ибраим II (83') •Койта Секу70' (Диабате Фуссейни (70')
20 января. Стадион "Амаду Гон Кулибали".
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