Сборная Анголы вышла в лидеры группы, победив команду Мавритании

Аутсайдеры группы D Кубка Африки, сборные Мавритании и Анголы, провели матч второго тура. В конце первого тайма команды обменялись голами. А решающим стал отрезок после перерыва, когда Дала Желсон забил свой второй мяч, и спустя три минуты отличился Жилберту - 1:3. Сборная Мавритании ответила одним голом, но этого было мало - 2:3.
Сборные Анголы и Буркина-Фасо набрали по четыре очка, у Алжира два балла, Мавритании - ноль.
Протокол игры
|30'Желсон Дала (0:1)
|(1:1) Буна Амар Сиди43'
|50'Желсон Дала (1:2)
|53'Жилберту Амарал (1:3)
|(2:3) Койта Абубакари58'
Ниассе Бабакар•Кейта Ибраима• 24'Эль Абди Нух Мохамед•Ба Ламин59' (Дукара Сулейман (59') •Абейд Али46' (Диау Хадим (46') •Гассама Омаре• 85'Фофана Гессума59' (Камара Абубакар (59') •Мухсин Бодда•Буна Амар Сиди81' (Танжи Эмея (81') •Ба Пап•Койта Абубакари
Неблу•Афоншу Эдди•Гаспар Киалонга•Буату-Мананга Жонатан•Фортуна Нуриу• 90'Фреди Гомеш86' (Баланга Хоаким (86') •Кафумана Шоу•Жилберту Амарал78' (Лувумбу Зито (78') •Зини61' (Келиано Мануэль (61') •Желсон Дала86' (Эстрела (86') •Мабулулу
Запасные: Бени•Бела Жереми•Милсон•Паш Бруно•Антонио Синьори•Каду III•То
20 января. Стадион "Стад де ла Пе".
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