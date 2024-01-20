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Кубок африканских наций

Сборная Анголы вышла в лидеры группы, победив команду Мавритании

20 Января 2024 • 22:21 Комментировать
Мавритания
2:3
Ангола

Аутсайдеры группы D Кубка Африки, сборные Мавритании и Анголы, провели матч второго тура. В конце первого тайма команды обменялись голами. А решающим стал отрезок после перерыва, когда Дала Желсон забил свой второй мяч, и спустя три минуты отличился Жилберту - 1:3. Сборная Мавритании ответила одним голом, но этого было мало - 2:3.

Сборные Анголы и Буркина-Фасо набрали по четыре очка, у Алжира два балла, Мавритании - ноль.

Протокол игры  
Мавритания2:3Ангола
  30'Желсон Дала (0:1)
(1:1) Буна Амар Сиди43'  
  50'Желсон Дала (1:2)
  53'Жилберту Амарал (1:3)
(2:3) Койта Абубакари58'  
Ниассе БабакарКейта Ибраима  24'Эль Абди Нух МохамедБа Ламин 59' (Дукара Сулейман ( 59') Абейд Али 46' (Диау Хадим ( 46') Гассама Омаре  85'Фофана Гессума 59' (Камара Абубакар ( 59') Мухсин БоддаБуна Амар Сиди 81' (Танжи Эмея ( 81') Ба ПапКойта Абубакари
Запасные: Нгом УмарУэйбиб Эль-ХасенАнн СулейманТиам ИдриссаДиав НамориН'Диайе БакариКамара БакариДеллахи Яли
НеблуАфоншу ЭддиГаспар КиалонгаБуату-Мананга ЖонатанФортуна Нуриу  90'Фреди Гомеш 86' (Баланга Хоаким ( 86') Кафумана ШоуЖилберту Амарал 78' (Лувумбу Зито ( 78') Зини 61' (Келиано Мануэль ( 61') Желсон Дала 86' (Эстрела ( 86') Мабулулу
Запасные: БениБела ЖеремиМилсонПаш БруноАнтонио СиньориКаду IIIТо
20 января. Стадион "Стад де ла Пе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Анголы сборная Мавритании

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