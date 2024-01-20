Сборная Анголы вышла в лидеры группы, победив команду Мавритании

Аутсайдеры группы D Кубка Африки, сборные Мавритании и Анголы, провели матч второго тура. В конце первого тайма команды обменялись голами. А решающим стал отрезок после перерыва, когда Дала Желсон забил свой второй мяч, и спустя три минуты отличился Жилберту - 1:3. Сборная Мавритании ответила одним голом, но этого было мало - 2:3.

Сборные Анголы и Буркина-Фасо набрали по четыре очка, у Алжира два балла, Мавритании - ноль.