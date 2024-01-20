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Кубок африканских наций

Сборная Буркина-Фасо на 90-й минуте упустила победу над соперниками из Алжира

20 Января 2024 • 19:03 Комментировать (1)
Алжир
2:2
Буркина-Фасо
окончен

В матче второго тура группы D Кубка Африки встретились сборные Алжира и Буркина-Фасо. Номинальные хозяева лучше контролировали мяч и чаще пробивали по воротам, но снова остались без победы. На 45-й минуте команда Буркина-Фасо повела после удара Мохамеда Конате. Багдад Бунеджах вернули интригу в самом начале второго тайма, но гол с пенальти Бертрана Траоре снова вывел вперед соперника.

В итоге сборная Буркина-Фасо победила со счетом 2:1 и гарантировала место в плей-офф, набрав шесть очков. У Анголы и Алжира по одному баллу, у Мавритании - 0. Мавритания и Алжир свой поединок начнут в 20:00.

Протокол игры  
Алжир2:2Буркина-Фасо
  45'Конате Мохамед II (0:1)
(1:1) Бунеджах Багдад51'  
  71'Траоре Бертран (1:2)
(2:2) Бунеджах Багдад90'  
Мандреа АнтониАталь ЮсефМанди АиссаБенсебаини Рами  54'Аит-Нури РаянБенталеб Набиль 81' (Слимани Ислам ( 81') Марез Рияд 74' (Уна Адам ( 74') Зерруки РамизБелайли Юсеф 74' (Шаиби Фарес ( 74') Фегули Софьян 46' (Эль-Амин Амура Мохамед ( 46') Бунеджах Багдад  90'
Запасные: Таугай МохамедБудауи ХишемТуба АхмедВан Ден Керкхоф КевинБелаид ЗинеддинМ'Боли РаисАуа УссемЛаруси Яссер
Коффи ХервеНагало Адамо  17' 84' (Джига Нассер ( 84'  90') Дайо ИссуфуТапсоба ЭдмонЯго СтивГира Адама 39' (Уэдраого Исмаила ( 39') Туре ИбрахимКаборе ИссаТапсоба Абдул 84' (Бадоло Седрик ( 84') Сангаре Густаво  23' 84' (Салу Драман ( 84') Конате Мохамед II  62' 64' (Траоре Бертран ( 64')
Запасные: Никиема КилианБанде ХассанеУаттара ДжибрильБангре МамадиГиебр АбдулКонате ХиллельКи Стефан Азиз
20 января. Стадион "Стад де ла Пе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира сборная Буркина-Фасо

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Комментарии (1) Все комментарии
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Vaisili0k
20 Января 2024 в 19:17
Исправьте статью, у них ничья, а не победа Буркина-Фасо
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