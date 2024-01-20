Сборная Буркина-Фасо на 90-й минуте упустила победу над соперниками из Алжира

В матче второго тура группы D Кубка Африки встретились сборные Алжира и Буркина-Фасо. Номинальные хозяева лучше контролировали мяч и чаще пробивали по воротам, но снова остались без победы. На 45-й минуте команда Буркина-Фасо повела после удара Мохамеда Конате. Багдад Бунеджах вернули интригу в самом начале второго тайма, но гол с пенальти Бертрана Траоре снова вывел вперед соперника.

В итоге сборная Буркина-Фасо победила со счетом 2:1 и гарантировала место в плей-офф, набрав шесть очков. У Анголы и Алжира по одному баллу, у Мавритании - 0. Мавритания и Алжир свой поединок начнут в 20:00.