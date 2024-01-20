Сборная Буркина-Фасо на 90-й минуте упустила победу над соперниками из Алжира

В матче второго тура группы D Кубка Африки встретились сборные Алжира и Буркина-Фасо. Номинальные хозяева лучше контролировали мяч и чаще пробивали по воротам, но снова остались без победы. На 45-й минуте команда Буркина-Фасо повела после удара Мохамеда Конате. Багдад Бунеджах вернули интригу в самом начале второго тайма, но гол с пенальти Бертрана Траоре снова вывел вперед соперника.
В итоге сборная Буркина-Фасо победила со счетом 2:1 и гарантировала место в плей-офф, набрав шесть очков. У Анголы и Алжира по одному баллу, у Мавритании - 0. Мавритания и Алжир свой поединок начнут в 20:00.
Протокол игры
|45'Конате Мохамед II (0:1)
|(1:1) Бунеджах Багдад51'
|71'Траоре Бертран (1:2)
|(2:2) Бунеджах Багдад90'
Мандреа Антони•Аталь Юсеф•Манди Аисса•Бенсебаини Рами• 54'Аит-Нури Раян•Бенталеб Набиль81' (Слимани Ислам (81') •Марез Рияд74' (Уна Адам (74') •Зерруки Рамиз•Белайли Юсеф74' (Шаиби Фарес (74') •Фегули Софьян46' (Эль-Амин Амура Мохамед (46') •Бунеджах Багдад 90'
Коффи Херве•Нагало Адамо 17'84' (Джига Нассер (84') • 90'Дайо Иссуфу•Тапсоба Эдмон•Яго Стив•Гира Адама39' (Уэдраого Исмаила (39') •Туре Ибрахим•Каборе Исса•Тапсоба Абдул84' (Бадоло Седрик (84') •Сангаре Густаво 23'84' (Салу Драман (84') •Конате Мохамед II 62'64' (Траоре Бертран (64')
20 января. Стадион "Стад де ла Пе".
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