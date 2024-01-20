Сборная Гвинеи сделала шаг к плей-офф, одолев Гамбию

Во втором матче второго тура группы С Кубка Африки играли сборные Гвинеи и Гамбии. У номинальных хозяев был небольшой перевес по ходу встречи, но главное, что они использовали свой шанс в атаке. На 70-й минуте Агибу Камара стал автором голевого удара и принес сборной Гвинеи победу со счетом 1:0. Эта команда идет второй с четырьмя очками в активе. У Сенегала шесть пунктов, Камеруна - 1 и Гамбии - 0.
Протокол игры
|(1:0) Камара Агибу70'
Коне Ибрагим•Диаките Ибрахим 19'86' (Конт Антуан (86') •Дьякаби Муктар•Жанвье Жульян• 89'Силла Иссиага•Мориба Илайкс85' (Диавара Амаду (85') •Туре Абдулайе•Гилавоги Морган77' (Кейта Наби (77') •Камара Агибу•Силла Секу77' (Конте Фасине (77') •Байо Мохамед90' (Канте Хосе (90')
Гайе Бабукарр•Янко Саиди•Гомес Джеймс•Колли Омар•Менди Джейкоб•Сонко-Сундберг Ноа81' (Соу Али (81') • 89'Дарбо Эбрима62' (Минте Янкуба (62') •Колли Эбрима72' (Бадамоси Мохамед (72') •Джаллоу Ламин•Фадера Алию62' (Барри Хамза (62') •Барроу Муса 10'
19 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".
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