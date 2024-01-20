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Кубок африканских наций

Сборная Гвинеи сделала шаг к плей-офф, одолев Гамбию

20 Января 2024 • 00:57 Комментировать
Гвинея
1:0
Гамбия
окончен

Во втором матче второго тура группы С Кубка Африки играли сборные Гвинеи и Гамбии. У номинальных хозяев был небольшой перевес по ходу встречи, но главное, что они использовали свой шанс в атаке. На 70-й минуте Агибу Камара стал автором голевого удара и принес сборной Гвинеи победу со счетом 1:0. Эта команда идет второй с четырьмя очками в активе. У Сенегала шесть пунктов, Камеруна - 1 и Гамбии - 0.

Протокол игры

 
Гвинея1:0Гамбия
(1:0) Камара Агибу70'  
Коне ИбрагимДиаките Ибрахим  19' 86' (Конт Антуан ( 86') Дьякаби МуктарЖанвье Жульян  89'Силла ИссиагаМориба Илайкс 85' (Диавара Амаду ( 85') Туре АбдулайеГилавоги Морган 77' (Кейта Наби ( 77') Камара АгибуСилла Секу 77' (Конте Фасине ( 77') Байо Мохамед 90' (Канте Хосе ( 90')
Запасные: Камара МуссаСиссе КаримКонате МориСиссе СейдубаСоу СаидуАли МохамедГирасси Серу
Гайе БабукаррЯнко СаидиГомес ДжеймсКолли ОмарМенди ДжейкобСонко-Сундберг Ноа 81' (Соу Али ( 81'  89') Дарбо Эбрима 62' (Минте Янкуба ( 62') Колли Эбрима 72' (Бадамоси Мохамед ( 72') Джаллоу ЛаминФадера Алию 62' (Барри Хамза ( 62') Барроу Муса  10'
Запасные: Жобе МодуСаннех МухаммедСанне БубакаррСаньянг АбдулияТурей ИбуНгум ДаудаМанне Аласана
19 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".

 

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