Сборная Гвинеи сделала шаг к плей-офф, одолев Гамбию

Во втором матче второго тура группы С Кубка Африки играли сборные Гвинеи и Гамбии. У номинальных хозяев был небольшой перевес по ходу встречи, но главное, что они использовали свой шанс в атаке. На 70-й минуте Агибу Камара стал автором голевого удара и принес сборной Гвинеи победу со счетом 1:0. Эта команда идет второй с четырьмя очками в активе. У Сенегала шесть пунктов, Камеруна - 1 и Гамбии - 0.

Протокол игры