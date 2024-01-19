Мане стал рекордсменом сборной Сенегала

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане установил рекорд своей национальной команды.

Футболист «Аль-Насра» поразил ворота сборной Камеруна в матче Кубка Африки, установив на табло итоговый результат – 3:1. По данным Opta, Мане стал первым в истории сборной Сенегала игроком, забивавшим в четырёх разных розыгрышах Кубка Африки (ранее он отличался в 2017, 2019 и 2021).

Сборная Сенегала лидирует в своей группе с шестью набранными очками после двух туров. В следующем матче команде предстоит встретиться с соперниками из Гвинеи. Поединок пройдёт 23 января.

В активе Садио Мане 40 забитых голов в 98 матчах за Сенегал.