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Кубок африканских наций

Сборная Сенегала пробилась в плей-офф, переиграв соперников из Камеруна

19 Января 2024 • 21:58 Комментировать
Сенегал
3:1
Камерун
окончен

Матч сборных Сенегала и Камеруна был одним из самых ожидаемых на групповой стадии Кубка Африки, но футболисты предпочли бороться, чем создавать массу моментов. Удивительно, но все удары в створ стали голевыми. На 16-й минуте после углового у номинальных хозяев мяч долго метался у ворот, в итоге Исмаила Сарр со средней дистанции с рикошетом отправил его в сетку. В середине второго тайма Сарр с правого края штрафной прострелил под удар, и Хабиб Диалло удвоил счет - 2:0. Камерунцы в концовке разыграли угловой, серия передач и результативный удар головой от Жана-Шарля Кастеллетто. Перед финальным свистком Сенегал снял все вопросы. Садио Мане техничным ударом с линии штрафной сделал счет 3:1.

Сборная Сенегала с 6 очками досрочно вышла из группы, у Гвинеи и Камеруна по очку, Гамбия без набранных баллов.

Протокол игры  
Сенегал3:1Камерун
(1:0) Сарр Исмаила16'  
(2:0) Диалло Хабиб71'  
  83'Кастеллетто Жан-Шарль (2:1)
(3:1) Мане Садио90'  
Менди ЭдуарДьятта КрепенКулибали КалидуДиалло Абду  58'Якобс ИсмаилКамара Ламин 90' (Сисс Пате ( 90') Сарр Пап Матар 74' (Гуэйе Идрисса ( 74') Гуйе ПапеСарр Исмаила 81' (Джексон Николас ( 81') Диалло Хабиб 81' (Ндиайе Ильман ( 81') Мане Садио
Запасные: Балло-Туре ФодеКуяте ШейхуСек АбдулайГомис АльфредМенди Формоз IIIДиао МориБамба ДьенгМенди Нампали
Онана АндреТшато Энзо 90' (Тчамадью Джуниор ( 90') Кастеллетто Жан-Шарль  48'Ву КристоферТоло НухуКеман Оливье  45'Неу Иван  75' 79' (Нтчам Оливье ( 79') Замбо-Ангисса Андре-ФранкНгамалё Николя 74' (Мумбанья Фарис ( 74') Магри ФранкН'Куду Жорж-Кевин
Запасные: Ондоа ДжозефТоко-Экамби КарлГонсалес Омар IIЭпасси ДэвисМпуту Малкольм-БокелеЭллиотт БенЙонгва ДарлинАтеба ЛеонельМукуди Ароль
19 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Сборная Сенегала

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