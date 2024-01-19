Сборная Сенегала пробилась в плей-офф, переиграв соперников из Камеруна

Матч сборных Сенегала и Камеруна был одним из самых ожидаемых на групповой стадии Кубка Африки, но футболисты предпочли бороться, чем создавать массу моментов. Удивительно, но все удары в створ стали голевыми. На 16-й минуте после углового у номинальных хозяев мяч долго метался у ворот, в итоге Исмаила Сарр со средней дистанции с рикошетом отправил его в сетку. В середине второго тайма Сарр с правого края штрафной прострелил под удар, и Хабиб Диалло удвоил счет - 2:0. Камерунцы в концовке разыграли угловой, серия передач и результативный удар головой от Жана-Шарля Кастеллетто. Перед финальным свистком Сенегал снял все вопросы. Садио Мане техничным ударом с линии штрафной сделал счет 3:1.

Сборная Сенегала с 6 очками досрочно вышла из группы, у Гвинеи и Камеруна по очку, Гамбия без набранных баллов.