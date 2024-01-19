Гол Ленини помог сборной Кабо-Верде разгромить Мозамбик и выиграть группу

Сборная Кабо-Верде продолжает обыгрывать соперников по группе В Кубка Африки. Представители Островов Зелёного Мыса сегодня не оставили шансов соперникам из Мозамбика. Тьягу Бебе стал автором единственного гола в первом тайме, а после перерыва счет стал разгромным после ударов Райана Мендеша и игрока «Краснодара» Пины Ленини.
Команда Кабо-Верде досрочно заняла первое место в группе, у сборной Египта два очка, у Ганы и Мозамбика - по одному.
Протокол игры
|(1:0) Бебе Тьягу32'
|(2:0) Мендеш Райан51'
|(3:0) Ленини Пина69'
Возинья Жозимар•Морейра Стивен75' (Тавареш Дилан (75') •Коста Логан•Лопес Роберто•Пальинья Жуан•Дуарте Дерой80' (Кука (80') •Ленини Пина•Монтейру Жамиру80' (Роша Кенни (80') •Мендеш Райан•Бебе Тьягу58' (Семедо Вилли (58') •Кабрал Жоване 61'75' (Родригес Гарри (75')
Эрнан Силуане•Мешер Андре•Дове Эдмилсон•Мандава Рейнилду•Макандза Домингос78' (Нанани Ифрен (78') •Ланга Бруну78' (Виланкулуш Жилду (78') •Амаде Альфонс67' (Шакилле (67') •Гимарайнш Рикарду•Катаму Жени•Вити Витиньеш46' (Домингеш (46') •Ратифо Стэнли46' (Кинг Лау (46')
19 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".
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