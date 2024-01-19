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Кубок африканских наций

Гол Ленини помог сборной Кабо-Верде разгромить Мозамбик и выиграть группу

19 Января 2024 • 18:59 Комментировать (1)
Кабо-Верде
3:0
Мозамбик

Сборная Кабо-Верде продолжает обыгрывать соперников по группе В Кубка Африки. Представители Островов Зелёного Мыса сегодня не оставили шансов соперникам из Мозамбика. Тьягу Бебе стал автором единственного гола в первом тайме, а после перерыва счет стал разгромным после ударов Райана Мендеша и игрока «Краснодара» Пины Ленини.

Команда Кабо-Верде досрочно заняла первое место в группе, у сборной Египта два очка, у Ганы и Мозамбика - по одному.

Протокол игры  
Кабо-Верде3:0Мозамбик
(1:0) Бебе Тьягу32'  
(2:0) Мендеш Райан51'  
(3:0) Ленини Пина69'  
Возинья ЖозимарМорейра Стивен 75' (Тавареш Дилан ( 75') Коста ЛоганЛопес РобертоПальинья ЖуанДуарте Дерой 80' (Кука ( 80') Ленини ПинаМонтейру Жамиру 80' (Роша Кенни ( 80') Мендеш РайанБебе Тьягу 58' (Семедо Вилли ( 58') Кабрал Жоване  61' 75' (Родригес Гарри ( 75')
Запасные: Дуарте ЛаросДиней БорхесСтопира ТаварешТаварес ЖилсонРоса МарсиуТейшейра БрайанСилва Дилан
Эрнан СилуанеМешер АндреДове ЭдмилсонМандава РейнилдуМакандза Домингос 78' (Нанани Ифрен ( 78') Ланга Бруну 78' (Виланкулуш Жилду ( 78') Амаде Альфонс 67' (Шакилле ( 67') Гимарайнш РикардуКатаму ЖениВити Витиньеш 46' (Домингеш ( 46') Ратифо Стэнли 46' (Кинг Лау ( 46')
Запасные: Бонде ЖоаоФазитоМомаде АмадеМалембана ДэвидБук КлесиоNene Anderson2Иване
19 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".

 

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Сборная Кабо-Верде Сборная Мозамбика

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
19 Января 2024 в 19:12
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