Гол Ленини помог сборной Кабо-Верде разгромить Мозамбик и выиграть группу

Сборная Кабо-Верде продолжает обыгрывать соперников по группе В Кубка Африки. Представители Островов Зелёного Мыса сегодня не оставили шансов соперникам из Мозамбика. Тьягу Бебе стал автором единственного гола в первом тайме, а после перерыва счет стал разгромным после ударов Райана Мендеша и игрока «Краснодара» Пины Ленини.

Команда Кабо-Верде досрочно заняла первое место в группе, у сборной Египта два очка, у Ганы и Мозамбика - по одному.