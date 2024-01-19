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Кубок африканских наций

Сборная Египта ушла от поражения в матче с командой Ганы

19 Января 2024 • 00:59 Комментировать
Египет
2:2
Гана

Пока не побеждавшие на Кубке Африки сборные Египта и Ганы провели встречу второго тура в группе В. Противостояние получилось очень упорным, а первый реальный момент был создан на 45-й минуте. Мохаммед Кудус взял игру на себя в окружении трех защитников и метров с 20 вколотил мяч в левый угол ворот - 0:1. У соперника был момент после неважной игры голкипера после подачи со штрафного, Мохамед Эльнени переправил мяч в сетку, но там был офсайд. Египтяне отыгрались после безобразного паса назад от защитника, Омар Мармуш перехватил его, оказался сам перед воротами и забил - 1:1. Тут же Кудус с правого края штрафной поразил дальнюю часть ворот. Номинальные хозяева еще раз отыгрались после провала обороны, Трезеге отобрал мяч и выкатил под удар Мостафе Мохамеду, а тот пробил между ног голкипера - 2:2.

Ничья в этом матче на руку конкурентам, которые сыграют между собой завтра. Пока же у Кабо-Верде три очка, у Египта - 2, Мозамбика и Ганы - по 1.

Протокол игры  
Египет2:2Гана
  45'Кудус Мохаммед (0:1)
(1:1) Мармуш Омар69'  
  71'Кудус Мохаммед (1:2)
(2:2) Мохамед Мостафа74'  
Эль-Шенави МохамедКамал ОмарХегази АхмедАбдель Монем МохамедХамди МохамедФатхи ХамдиЭльнени Мохамед 68' (Трезеге ( 68') Салах Мохамед 45' (Фатхи Мостафа ( 45') Мармуш Омар 90' (Аттия Марван ( 90') Ашур ИмамМохамед Мостафа
Запасные: Абугабал МохамедСобхи МохамедХани МохамедХассан АхмедКахрабаХамада МахмудАбул-Фетух АхмедГабр АлиСайед Ахмед II
Офори Ричард IIОдои ДенисДжику АлександерСалису МохаммедМенса ГидеонАшимеру Маджид 62' (Баба Иддрису ( 62') Абдул-Самед Салис  38' 89' (Пейнтсил Джозеф ( 89') Семеньо АнтуанКудус МохаммедАйю ДжорданУильямс Иньяки 73' (Букари Осман ( 73'Овусу Элиша 89')
Запасные: Амарти ДаниэльНуама ЭрнестАти-Зиги ЛоуренсОпоку НиколасСова ДжонатанАйю АндреСейду АлидуУоллакотт Джо
18 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".

 

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Сборная Ганы Сборная Египта

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