Сборная Египта ушла от поражения в матче с командой Ганы

Пока не побеждавшие на Кубке Африки сборные Египта и Ганы провели встречу второго тура в группе В. Противостояние получилось очень упорным, а первый реальный момент был создан на 45-й минуте. Мохаммед Кудус взял игру на себя в окружении трех защитников и метров с 20 вколотил мяч в левый угол ворот - 0:1. У соперника был момент после неважной игры голкипера после подачи со штрафного, Мохамед Эльнени переправил мяч в сетку, но там был офсайд. Египтяне отыгрались после безобразного паса назад от защитника, Омар Мармуш перехватил его, оказался сам перед воротами и забил - 1:1. Тут же Кудус с правого края штрафной поразил дальнюю часть ворот. Номинальные хозяева еще раз отыгрались после провала обороны, Трезеге отобрал мяч и выкатил под удар Мостафе Мохамеду, а тот пробил между ног голкипера - 2:2.

Ничья в этом матче на руку конкурентам, которые сыграют между собой завтра. Пока же у Кабо-Верде три очка, у Египта - 2, Мозамбика и Ганы - по 1.