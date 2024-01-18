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Кубок африканских наций

Салах получил травму в матче сборной Египта

18 Января 2024 • 23:54 Комментировать
Египет
1:2
Гана
1 1.97 X 3.10 2 4.90
2-й тайм

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах не смог продолжить встречу Кубка африканских наций с Ганой.

В концовке первого тайма 31-летний футболист получил мышечное повреждение и был заменен, не дожидаясь перерыва.

В эти минуты продолжается игра второго тура Кубка африканских наций между Египтом и Ганой. На данный момент счет 1:0 в пользу футболистов из Ганы.

За всеми событиями матча можно следить в подробной текстовой трансляции, которая доступна на портале LiveResult.

Стоит сказать, что это уже вторая игра на турнире для Египта. В первом туре команда сыграла вничью с Мозамбиком (2:2).
 

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ЕГИПЕТ ГАНА
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