Сборная Нигерии одолела ивуарийских конкурентов благодаря голу с пенальти

Фавориты группы А Кубка Африки, сборные Кот-д`Ивуара и Нигерии, провели матч второго тура. В дебюте Виктор Осимхен получил мяч на ход, убежал от защитника и пробил над воротами. Саму Чуквуэзе едва не открыл счет, но выручил вратарь и вне игры вдобавок.
После перерыва Осимхен получил удар по ногам - пенальти. Виллиам Трост-Эконг с точки на силу пробил по центру - 0:1. Часто бывает, что после гола игра раскрывается, но в нашем случае опасные моменты на этом закончились, и второй тайм получился не очень веселым.
Сборная Нигерии набрала четыре очка, а с таким показателем можно выйти в плей-офф и с третьего места в группе, столько же у Экваториальной Гвинеи. Ивуарийцы остались с тремя баллами, Гвинея-Бисау - с одним.
Протокол игры
|55'Трост-Эконг Виллиам (0:1)
Фофана Яхья•Орье Серж67' (Синго Вилфред (67') •Диоманде Усман•Н'Дика Эван•Конан Гислен80' (Дьяките Умар (80') •Фофана Секо•Сангаре Ибрахим•Кесси Франк•Куаме Кристиан67' (Пепе Николя (67') •Крассо Жан-Филипп84' (Конате Карим (84') •Бога Жереми67' (Бамба Джонатан (67')
Нвабили Стэнли• 90'Аджайи Олувасемилого•Трост-Эконг Виллиам•Угелумба Кэлвин•Эйна Ола•Занузи Зайду80' (Омеруо Кеннет (80') •Ониика Фрэнк•Айуоби Алекс•Чуквуэзе Саму72' (Саймон Мозес (72') •Лукман Адемола79' (Осайи-Самуэль Брайт (79') •Осимхен Виктор88' (Онуачу Пол (88')
18 января. Стадион "Алассан Уаттара".
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