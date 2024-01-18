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Кубок африканских наций

Сборная Нигерии одолела ивуарийских конкурентов благодаря голу с пенальти

18 Января 2024 • 22:02 Комментировать
Кот-д'Ивуар
0:1
Нигерия

Фавориты группы А Кубка Африки, сборные Кот-д`Ивуара и Нигерии, провели матч второго тура. В дебюте Виктор Осимхен получил мяч на ход, убежал от защитника и пробил над воротами. Саму Чуквуэзе едва не открыл счет, но выручил вратарь и вне игры вдобавок.

После перерыва Осимхен получил удар по ногам - пенальти. Виллиам Трост-Эконг с точки на силу пробил по центру - 0:1. Часто бывает, что после гола игра раскрывается, но в нашем случае опасные моменты на этом закончились, и второй тайм получился не очень веселым.

Сборная Нигерии набрала четыре очка, а с таким показателем можно выйти в плей-офф и с третьего места в группе, столько же у Экваториальной Гвинеи. Ивуарийцы остались с тремя баллами, Гвинея-Бисау - с одним.

Протокол игры  
Кот-д'Ивуар0:1Нигерия
  55'Трост-Эконг Виллиам (0:1)
Фофана ЯхьяОрье Серж 67' (Синго Вилфред ( 67') Диоманде УсманН'Дика ЭванКонан Гислен 80' (Дьяките Умар ( 80') Фофана СекоСангаре ИбрахимКесси ФранкКуаме Кристиан 67' (Пепе Николя ( 67') Крассо Жан-Филипп 84' (Конате Карим ( 84') Бога Жереми 67' (Бамба Джонатан ( 67')
Запасные: Градель Макс-АленСангаре БадраАмани ЖанДиалло ИсмаэльБоли ВийиСери Жан-МишельКоссуну Одилон
Нвабили Стэнли  90'Аджайи ОлувасемилогоТрост-Эконг ВиллиамУгелумба КэлвинЭйна ОлаЗанузи Зайду 80' (Омеруо Кеннет ( 80') Ониика ФрэнкАйуоби АлексЧуквуэзе Саму 72' (Саймон Мозес ( 72') Лукман Адемола 79' (Осайи-Самуэль Брайт ( 79') Осимхен Виктор 88' (Онуачу Пол ( 88')
Запасные: Моффи ТеремасРафаэль ОнедикаАвазьем ЧидозьеУзохо ФрэнсисИхеаначо КелечиМуса АхмедОнимаэчи Сопуручукву БруноАрибо Джо
18 января. Стадион "Алассан Уаттара".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Сборная Кот д-Ивуара

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