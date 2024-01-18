Сборная Нигерии одолела ивуарийских конкурентов благодаря голу с пенальти

Фавориты группы А Кубка Африки, сборные Кот-д`Ивуара и Нигерии, провели матч второго тура. В дебюте Виктор Осимхен получил мяч на ход, убежал от защитника и пробил над воротами. Саму Чуквуэзе едва не открыл счет, но выручил вратарь и вне игры вдобавок.

После перерыва Осимхен получил удар по ногам - пенальти. Виллиам Трост-Эконг с точки на силу пробил по центру - 0:1. Часто бывает, что после гола игра раскрывается, но в нашем случае опасные моменты на этом закончились, и второй тайм получился не очень веселым.

Сборная Нигерии набрала четыре очка, а с таким показателем можно выйти в плей-офф и с третьего места в группе, столько же у Экваториальной Гвинеи. Ивуарийцы остались с тремя баллами, Гвинея-Бисау - с одним.