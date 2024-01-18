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Кубок африканских наций

Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла соперников из Гвинеи-Бисау

18 Января 2024 • 19:03 Комментировать
Экваториальная Гвинея
4:2
Гвинея-Бисау

В группе А Кубка Африки сыгран первый матч второго тура. Пока не побеждавшие сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи-Бисау боролись за право возглавить квартет. Первый тайм завершился вничью 1:1, при этом авторами голов стали игроки номинальных хозяев. Эмилио Нсуэ открыл счет на 21-й минуте, а  в конце первого тайма Эстебан Ороско забил в свои ворота. После перерыва на поле была одна команда. Футболисты Экваториальной Гвинеи решили задачу в течение первых 16 минут второго тайма. Хосете Миранда забил в первой же атаке, а Нсуэ вовсе оформил хет-трик. Жозе Зе Турбо позволил номинальным гостям уйти от разгрома на 90-й минуте. Его команда пока идет с нулем очков, у Нигерии 1 балл, Кот-д`Ивуара - 3, у Экваториальной Гвинеи - 4 очка.

Протокол игры  
Экваториальная Гвинея4:2Гвинея-Бисау
(1:0) Нсуэ Эмилио21'  
  37'Ороско Эстебан (1:1)
(2:1) Миранда Хосете46'  
(3:1) Нсуэ Эмилио51'  
(4:1) Нсуэ Эмилио61'  
  90'Зе Турбо Жозе (4:2)
Овоно ХесусАкапо Карлос 80' (Нлаво Луис ( 80'  83') Ороско ЭстебанКоко СаульНчамаа БазилиоБикоро ФедерикоЭду Ибан 80' (Байла Янник ( 80'  90') Мачин ХосеГанет Пабло 73' (Энеме Сантьяго ( 73') Миранда Хосете 80' (Аньебо Марвин ( 80') Нсуэ Эмилио 84' (Эла Ноэ ( 84')
Запасные: Эмбела АйторСапунга МануэльОндо ЧарльзЭло Айето ХосеСиафа ОскарSalomon ObamaБальбао Алекс
Джоко УпаринЭнкада ЖефферсонДхало МарселоМане СориКанде ФалиСемеду Алфа 86' (Мане Карлуш ( 86') Бикел ЖаниуКассама Морету 64' (Гомес Карлос Мендес ( 64') Родригес Мауро 77' (Далсью ( 77') Франкулино 77' (Зе Турбо Жозе ( 77') Бальде Мама 63' (Санка Чами Марчиано ( 63')
Запасные: Мендес УбуланДе Лачерда ГомесФернандоКизера ФаманаИе ЭдгарМендеш ЖонашНану ГомешГано Зиньо
18 января. Стадион "Алассан Уаттара".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Экваториальной Гвинеи сборная Гвинеи-Бисау

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