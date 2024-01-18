Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла соперников из Гвинеи-Бисау

В группе А Кубка Африки сыгран первый матч второго тура. Пока не побеждавшие сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи-Бисау боролись за право возглавить квартет. Первый тайм завершился вничью 1:1, при этом авторами голов стали игроки номинальных хозяев. Эмилио Нсуэ открыл счет на 21-й минуте, а в конце первого тайма Эстебан Ороско забил в свои ворота. После перерыва на поле была одна команда. Футболисты Экваториальной Гвинеи решили задачу в течение первых 16 минут второго тайма. Хосете Миранда забил в первой же атаке, а Нсуэ вовсе оформил хет-трик. Жозе Зе Турбо позволил номинальным гостям уйти от разгрома на 90-й минуте. Его команда пока идет с нулем очков, у Нигерии 1 балл, Кот-д`Ивуара - 3, у Экваториальной Гвинеи - 4 очка.