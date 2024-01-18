Сборная Экваториальной Гвинеи обыграла соперников из Гвинеи-Бисау

В группе А Кубка Африки сыгран первый матч второго тура. Пока не побеждавшие сборные Экваториальной Гвинеи и Гвинеи-Бисау боролись за право возглавить квартет. Первый тайм завершился вничью 1:1, при этом авторами голов стали игроки номинальных хозяев. Эмилио Нсуэ открыл счет на 21-й минуте, а в конце первого тайма Эстебан Ороско забил в свои ворота. После перерыва на поле была одна команда. Футболисты Экваториальной Гвинеи решили задачу в течение первых 16 минут второго тайма. Хосете Миранда забил в первой же атаке, а Нсуэ вовсе оформил хет-трик. Жозе Зе Турбо позволил номинальным гостям уйти от разгрома на 90-й минуте. Его команда пока идет с нулем очков, у Нигерии 1 балл, Кот-д`Ивуара - 3, у Экваториальной Гвинеи - 4 очка.
Протокол игры
|(1:0) Нсуэ Эмилио21'
|37'Ороско Эстебан (1:1)
|(2:1) Миранда Хосете46'
|(3:1) Нсуэ Эмилио51'
|(4:1) Нсуэ Эмилио61'
|90'Зе Турбо Жозе (4:2)
Овоно Хесус•Акапо Карлос80' (Нлаво Луис (80') • 83'Ороско Эстебан•Коко Сауль•Нчамаа Базилио•Бикоро Федерико•Эду Ибан80' (Байла Янник (80') • 90'Мачин Хосе•Ганет Пабло73' (Энеме Сантьяго (73') •Миранда Хосете80' (Аньебо Марвин (80') •Нсуэ Эмилио84' (Эла Ноэ (84')
Джоко Упарин•Энкада Жефферсон•Дхало Марсело•Мане Сори•Канде Фали•Семеду Алфа86' (Мане Карлуш (86') •Бикел Жаниу•Кассама Морету64' (Гомес Карлос Мендес (64') •Родригес Мауро77' (Далсью (77') •Франкулино77' (Зе Турбо Жозе (77') •Бальде Мама63' (Санка Чами Марчиано (63')
18 января. Стадион "Алассан Уаттара".
Бан пользователя