​Салах и другие египтяне установили рекорд на Кубке Африки

Сборная Египта плохо стартовала на Кубке африканских наций. В матче первого тура группового этапа «фараоны» сыграли вничью с Мозамбиком (2:2), причём уйти от поражения им удалось лишь на последних минутах.

Гуру футбольной статистики из Opta указывают на то, что сборная Египта в игре против Мозамбика показала точность передач в 91,3%. Египтяне стали первой командой на Кубке Африки с показателем точности пасов выше 90% в рамках матча. Правда, такая статистика собирается относительно недавно – с турнира 2010 года.

В четверг сборная Египта проведёт матч против Ганы, не пропустите текстовую трансляцию.