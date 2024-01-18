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Кубок африканских наций

​Салах и другие египтяне установили рекорд на Кубке Африки

18 Января 2024 • 15:37 Комментировать
Египет
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Гана
1 1.97 X 3.10 2 4.90
Через 7 ч. 12 мин.

Сборная Египта плохо стартовала на Кубке африканских наций. В матче первого тура группового этапа «фараоны» сыграли вничью с Мозамбиком (2:2), причём уйти от поражения им удалось лишь на последних минутах.

Гуру футбольной статистики из Opta указывают на то, что сборная Египта в игре против Мозамбика показала точность передач в 91,3%. Египтяне стали первой командой на Кубке Африки с показателем точности пасов выше 90% в рамках матча. Правда, такая статистика собирается относительно недавно – с турнира 2010 года.

В четверг сборная Египта проведёт матч против Ганы, не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Египта

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ЕГИПЕТ ГАНА
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