Осимхен рассказал о своей цели на Кубке Африки

Центрфорвард сборной Нигерии Виктор Осимхен поделился мнением о Кубке Африки. Звездный нападающий заявил, что хочет выиграть турнир.

«Я готов сделать многое, чтобы моя сборная стала победителем Кубка Африки. Надеюсь, нам это удастся, и я смогу вздохнуть с облегчением», - передает слова футболиста портал Goal.com.

Напомним, что на групповой стадии турнира сборной Нигерии противостоят национальные команды Гвинеи-Бисау, Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара.

В текущем сезоне Осимхен провел 18 поединков во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.