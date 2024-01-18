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Кубок африканских наций

Осимхен рассказал о своей цели на Кубке Африки

18 Января 2024 • 11:25 Комментировать

Центрфорвард сборной Нигерии Виктор Осимхен поделился мнением о Кубке Африки. Звездный нападающий заявил, что хочет выиграть турнир.

«Я готов сделать многое, чтобы моя сборная стала победителем Кубка Африки. Надеюсь, нам это удастся, и я смогу вздохнуть с облегчением», - передает слова футболиста портал Goal.com.

Напомним, что на групповой стадии турнира сборной Нигерии противостоят национальные команды Гвинеи-Бисау, Экваториальной Гвинеи и Кот-д’Ивуара.

В текущем сезоне Осимхен провел 18 поединков во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Нигерии Виктор Осимхен
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