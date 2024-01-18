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Кубок африканских наций

Адебайор: «Онана не уважает Камерун»

18 Января 2024 • 09:58 Комментировать

Экс-форвард лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор подверг критике вратаря сборной Камеруна Андре Онана, опоздавшего на поединок первого тура группового этапа Кубка Африки против Гвинеи (1:1).

«Опоздание Онана на игру? Этот парень не уважает Камерун», - передает слова Эммануэля портал Goal.com.

В нынешнем сезоне Андре поучаствовал в 28 поединках «красных дьяволов». Голкипер пропустил 45 мячей.

Следующий матч на континентальном турнире сборная Камеруна проведет против национальной команды Сенегала. Встреча состоится в пятницу, 19 января.

Адебайор выбрал новый чемпионат для Осимхена

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Сборная Камеруна Эммануэль Адебайор Андре Онана ещё теги
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