Сборная ДР Конго не смогла дожать замбийцев

Сборные ДР Конго и Замбии стартовали на Кубке Африки. Несмотря на то, что команды идут более-менее рядом в рейтинге ФИФА, номинальные хозяева сегодня были на голову сильнее и нанесли два десятка ударов по воротам при всего трёх попытках у противника. Но вот реализация моментов подкачала конголезскую команду. На 23-й минуте она пропустила, когда отличился поигравший в тульском «Арсенале» Кингс Кангва. Спустя пять минут Йоан Висса сравнял счет, вот только больше он не менялся - 1:1.

Ранее в этом квартете команда Марокко разгромила сборную Танзании (3:0).