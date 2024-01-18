Сборная ДР Конго не смогла дожать замбийцев

Сборные ДР Конго и Замбии стартовали на Кубке Африки. Несмотря на то, что команды идут более-менее рядом в рейтинге ФИФА, номинальные хозяева сегодня были на голову сильнее и нанесли два десятка ударов по воротам при всего трёх попытках у противника. Но вот реализация моментов подкачала конголезскую команду. На 23-й минуте она пропустила, когда отличился поигравший в тульском «Арсенале» Кингс Кангва. Спустя пять минут Йоан Висса сравнял счет, вот только больше он не менялся - 1:1.
Ранее в этом квартете команда Марокко разгромила сборную Танзании (3:0).
Протокол игры
|23'Кангва Кингс (0:1)
|(1:1) Висса Йоан27'
Мпаси-Нзау Лионель•Калюлю Гедеон• 90'Бака Энок Инонга•Мбемба Шансель•Масуаку Артур•Мутуссами Самуэль•Висса Йоан90' (Мвумпа Силас (90') •Какута Гаэль71' (Элиа Мешак (71') •Пикель Шарль•Бонгонда Тео•Бакамбу Седрик82' (Банза Симон (82')
Муленга Тресфорд•Мвапе Танди•Сунзу Стоппила•Мусонда Фрэнки•Кабве Родерик•Kelvin Kapumbu•Мусонда Лубамба76' (Банда Ламек (76') •Кангва Кингс90' (Бваля Ларри (90') •Банда Эммануэль• 55'Сакала Фэшн•Дака Патсон
17 января. Стадион "Stade Laurent Pokou".
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