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Кубок африканских наций

Сборная Марокко легко разгромила соперников из Танзании

17 Января 2024 • 21:58 Комментировать
Марокко
3:0
Танзания
окончен

На Кубке африканских наций стартует борьба в группе F. Интриги в споре команд Марокко и Танзании не получилось. Номинальные гости смогли нанести лишь один удар в сторону ворот за 90 минут. С другой стороны, футболисты из Танзании слаженно отбивали атаки противника до 30-й минуты. Хаким Зиеш справа пробил по воротам, голкипер в рамке сыграл неуверенно, и Софьян Амрабат в упор добавил мяч в сетку. У Хакима Зиеша два момента, но без реальной остроты. Абде Эззалзули с левого края вратарской не попал по высоте. У линии вратарской Юссеф Эн-Несири остался без опеки и покатил мяч левее цели. Новатус Дисмас у номинальный гостей получил красную карточку в середине второго тайма. Почти от линии штрафной Аззедин Унаи стрельнул в левый угол ворот и удвоил счет. Контратака сборной Танзании обернулась таким же быстрым выпадом соперника, прострел с правого фланга, и Эн-Несири забил третий гол.

В 23:00 в этой группе сыграют сборные ДР Конго и Замбии.

Протокол игры  
Марокко3:0Танзания
(1:0) Саисс Ромен30'  
(2:0) Унаи Аззедин77'  
(3:0) Эн-Несири Юссеф80'  
Буну ЯссинХакими АшрафАгер НаифСаисс Ромен  52'Чиби Мохамед  61'Амрабат СофьянАмалла Селим 72' (Эль-Ханнус Билаль ( 72') Зиеш Хаким 81' (Арит Амин ( 81') Унаи Аззедин 81' (Буфаль Софиан ( 81') Эззалзули Абде 71' (Адли Амин ( 71') Эн-Несири Юссеф 81' (Эль-Кааби Аюб ( 81')
Запасные: Абдельамид ЮнисРиад ЧадиМунир МохандРичардсон АмирСайбари ИсмаэльЭль-Аззузи УссамаТиссудали Тарик
Манула АишиДисмас Новатус  31'  70'Нондо БакариХамад ИбрагимМнога ХаджиЯхья Мудатири 46' (Морис Абрахам ( 46') Мками Химиди Мао  22'Хуссейни Мохамед  90'М`Бомбва Чарльз  61'Саматта Мбвана 69' (Салум Фейсал ( 69') Алларахия Таррин 38' (Мсува Саймон ( 38')
Запасные: Кибу ДенисСагаф МохаммедКаколаниа БенноСтарки БенВан ден Бос МианоБанда АбдиМвайкенда ЛусахоДиксон ДжобЗакария Абдулмалик
17 января. Стадион "Stade Laurent Pokou".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Танзании Сборная Марокко

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