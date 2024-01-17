Сборная Марокко легко разгромила соперников из Танзании

На Кубке африканских наций стартует борьба в группе F. Интриги в споре команд Марокко и Танзании не получилось. Номинальные гости смогли нанести лишь один удар в сторону ворот за 90 минут. С другой стороны, футболисты из Танзании слаженно отбивали атаки противника до 30-й минуты. Хаким Зиеш справа пробил по воротам, голкипер в рамке сыграл неуверенно, и Софьян Амрабат в упор добавил мяч в сетку. У Хакима Зиеша два момента, но без реальной остроты. Абде Эззалзули с левого края вратарской не попал по высоте. У линии вратарской Юссеф Эн-Несири остался без опеки и покатил мяч левее цели. Новатус Дисмас у номинальный гостей получил красную карточку в середине второго тайма. Почти от линии штрафной Аззедин Унаи стрельнул в левый угол ворот и удвоил счет. Контратака сборной Танзании обернулась таким же быстрым выпадом соперника, прострел с правого фланга, и Эн-Несири забил третий гол.

В 23:00 в этой группе сыграют сборные ДР Конго и Замбии.