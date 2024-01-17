Сборная Мали наказала команду ЮАР за расточительность

В первом туре Кубка африканских наций сборная Мали играла против команды ЮАР. Тапело Масеко - автор первого опасного момента, но малийский вратарь продемонстрировал шикарную реакцию. Эвиденс Макгола заработал пенальти, получив локтем по голове. Перси Тау с точки направлял мяч в левую девятку и промахнулся. И снова Макгола с Тау создали остроту, но голкипер сборной Мали поймал кураж. Лучший момент у соперника был на 45-й минуте - Лассин Синайоко убежал один на один с вратарем и не смог его переиграть.

После перерыва Амаду Айдара получил супершанс и не попал в рамку. Секу Койта со штрафного попал в перекладину у ближней девятки, а Амари Траоре добавил мяч в сетку - 1:0. Синайоко вскоре получил мяч на ход, оставил не у дел защитника и удвоил счет.

Сборная Мали набрала три очка, как и команда Намибии. У Туниса и ЮАР нет очков.