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Кубок африканских наций

Сборная Мали наказала команду ЮАР за расточительность

17 Января 2024 • 00:55 Комментировать
Мали
2:0
ЮАР
окончен

В первом туре Кубка африканских наций сборная Мали играла против команды ЮАР. Тапело Масеко - автор первого опасного момента, но малийский вратарь продемонстрировал шикарную реакцию. Эвиденс Макгола заработал пенальти, получив локтем по голове. Перси Тау с точки направлял мяч в левую девятку и промахнулся. И снова Макгола  с Тау создали остроту, но голкипер сборной Мали поймал кураж. Лучший момент у соперника был на 45-й минуте - Лассин Синайоко убежал один на один с вратарем и не смог его переиграть.

После перерыва Амаду Айдара получил супершанс и не попал в рамку. Секу Койта со штрафного попал в перекладину у ближней девятки, а Амари Траоре добавил мяч в сетку - 1:0. Синайоко вскоре получил мяч на ход, оставил не у дел защитника и удвоил счет.

Сборная Мали набрала три очка, как и команда Намибии. У Туниса и ЮАР нет очков.

Протокол игры  
Мали2:0ЮАР
(1:0) Траоре Амари60'  
(2:0) Синайоко Лассин66'  
Диарра ДжигиТраоре АмариКуяте Кики  43'Ньякате Сику  18'Сако ФалаеДьенг Алиу 78' (Диабате Фуссейни ( 78') Биссума Ив 58' (Кулибали Лассана ( 58'  90') Айдара Амаду 86' (Траоре Бубакар ( 86') Думбия КамориКойта Секу 86' (Сиссоко Ибраим II ( 86') Синайоко Лассин 86' (Доргелес Нене ( 86')
Запасные: Диавара ИсмаэльAboubacar DoumbiaНиакате ЮссуфДанте АмадуТраоре Адама IIФофана МамадуДумбия Мусса
Уильямс РонвенМудау КхулисоКсулу Сиянда  77'Мвала Мотоби  58'Модиба МафосаТау ПерсиСитоле СфефелоМокоена ТебохоМасеко Тапело 87' (Морена Тапело ( 87') Зване Темба 74' (Маямбела Михлали ( 74') Макгопа Эвиденс 73' (Лепаса Закеле ( 73')
Запасные: Адамс ДжейденАпполлис ОсуинМобби НикоМашего ТерренсГосс РикардоМонаре ТабангКекана ГрантСибиси НкосинатиМотва Вели
16 января. Стадион "Stade Amadou Gon Coulibaly".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Юар Сборная Мали

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