Игрок сборной Сенегала покинул Кубок Африки из-за личной утраты

Печальная новость в стане сборной Сенегала. Один из её представителей, опорный полузащитник «Ноттингем Форест» Шейку Куяте был вынужден покинуть расположение сборной из-за личной утраты – ушёл из жизни его отец. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Сенегала.

Футболисту разрешили покинуть тренировочный лагерь для того, чтобы он смог поприсутствовать на похоронах папы в столице Сенегала – городе Дакар.

Отметим, что в 2021 году Куяте стал победителем Кубка Африки в составе своей национальной команды. Ранее он играл за «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич».