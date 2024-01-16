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Игрок сборной Сенегала покинул Кубок Африки из-за личной утраты

16 Января 2024 • 22:21 Комментировать
Сенегал
...
Камерун
19.01 20:00

Печальная новость в стане сборной Сенегала. Один из её представителей, опорный полузащитник «Ноттингем Форест» Шейку Куяте был вынужден покинуть расположение сборной из-за личной утраты – ушёл из жизни его отец. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Сенегала.

Футболисту разрешили покинуть тренировочный лагерь для того, чтобы он смог поприсутствовать на похоронах папы в столице Сенегала – городе Дакар.

Отметим, что в 2021 году Куяте стал победителем Кубка Африки в составе своей национальной команды. Ранее он играл за «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сенегала Шейку Куяте

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