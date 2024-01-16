Сборная Намибии сенсационно вырвала победу у команды Туниса

В группе Е Кубка Африки грянула сенсация. Фаворит квартета, сборная Туниса вместо ожидаемой лёгкой победы над командой Намибии не имела серьезного преимущества над соперником, а на 88-й минуте вовсе пропустила гол в свои ворота. Героем поединка стал полузащитник Деон Хотто Кавенджи.

Команда Намибии вышла в лидеры группы. В 23:00 в этом квартете сыграют сборные Мали и ЮАР.