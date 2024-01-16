Сборная Намибии сенсационно вырвала победу у команды Туниса

В группе Е Кубка Африки грянула сенсация. Фаворит квартета, сборная Туниса вместо ожидаемой лёгкой победы над командой Намибии не имела серьезного преимущества над соперником, а на 88-й минуте вовсе пропустила гол в свои ворота. Героем поединка стал полузащитник Деон Хотто Кавенджи.
Команда Намибии вышла в лидеры группы. В 23:00 в этом квартете сыграют сборные Мали и ЮАР.
Протокол игры
|88'Кавенджи Деон Хотто (0:1)
Бен-Саид Бешир•Кешрида Ваджди•Мерия Яссин•Тальби Монтассар•Маалул Али•Бен-Ромдане Мохамед Али46' (Лайдуни Аисса (46') •Схири Эльес•Слимане Анис83' (Лтайеф Сайфалла (83') •Ачури Мохамед Элиас90' (Срарфи Бассем (90') •Хенисси Таха Яссин15' (Джуини Хайтем (15') •М'Сакни Юссеф
Казапуа Ллойд•Ньямб Райан•Амутеня Кеннеди•Хауконго Лубени•Ханамуб Риаан•Петрус Апроциус•Иймбонди Абсалом•Шитемби Петрус62' (Катуа Нгеро Каанджука (62') •Тьуэза Принс Менелик73' (Музеу Бетюэль (73') •Кавенджи Деон Хотто•Шалулиле Питер
16 января. Стадион "Stade Amadou Gon Coulibaly".
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