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Кубок африканских наций

Сборная Намибии сенсационно вырвала победу у команды Туниса

16 Января 2024 • 22:03 Комментировать
Тунис
0:1
Намибия
окончен

В группе Е Кубка Африки грянула сенсация. Фаворит квартета, сборная Туниса вместо ожидаемой лёгкой победы над командой Намибии не имела серьезного преимущества над соперником, а на 88-й минуте вовсе пропустила гол в свои ворота. Героем поединка стал полузащитник Деон Хотто Кавенджи.

Команда Намибии вышла в лидеры группы. В 23:00 в этом квартете сыграют сборные Мали и ЮАР.

Протокол игры  
Тунис0:1Намибия
  88'Кавенджи Деон Хотто (0:1)
Бен-Саид БеширКешрида ВадждиМерия ЯссинТальби МонтассарМаалул АлиБен-Ромдане Мохамед Али 46' (Лайдуни Аисса ( 46') Схири ЭльесСлимане Анис 83' (Лтайеф Сайфалла ( 83') Ачури Мохамед Элиас 90' (Срарфи Бассем ( 90') Хенисси Таха Яссин 15' (Джуини Хайтем ( 15') М'Сакни Юссеф
Запасные: Валери ЯнГрам АлааХассан МоуэзДамен АйменРафья ХамзаХаддади УссамаАбди АлиСлити Наим
Казапуа ЛлойдНьямб РайанАмутеня КеннедиХауконго ЛубениХанамуб РиаанПетрус АпроциусИймбонди АбсаломШитемби Петрус 62' (Катуа Нгеро Каанджука ( 62') Тьуэза Принс Менелик 73' (Музеу Бетюэль ( 73') Кавенджи Деон ХоттоШалулиле Питер
Запасные: Гебхард АнаниасХаосеб ДензильКаматука ДжослинEdward MaovaMarcel PapamaНдисиро КамайджандаХамбира ШарльКамберипа ИванКамбато УэтуруWendell Rudath
16 января. Стадион "Stade Amadou Gon Coulibaly".

 

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Сборная Туниса Сборная Намибии

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