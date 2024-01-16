Футболист с никнеймом «АК-47» сыграл за сборную Мавритании

За сборную Мавритании на Кубке Африки сыграл футболист с очень необычным никнеймом – это форвард Абубакар Камара. Построение его никнейма очень просто и понятно – ещё с 2017 года, с момента как он перешёл в лондонский «Фулхэм» он играет под 47-м номером на спине.

После «Фулхэма» в карьере 28-летнего форварда были греческие клубы «Арис» из города Салоники и «Олимпиакос». С 2023 года Камара выступает в составе «Аль-Джазиры», это клуб из ОАЭ.

Правда, дебют футболиста с никнеймом в честь знаменитого оружия на Кубке Африки не задался. Сам он получил травму и покинул поле в середине первого тайма, а его сборная проиграла с минимальным счётом команде Буркина-Фасо.