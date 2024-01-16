Сборная Буркина-Фасо на 90-й минуте забила единственный гол в ворота команды Мавритании

Матч сборных Буркина-Фасо и Мавритании получился самым невыразительным среди проведённых на этот момент поединков Кубка Африки. Номинальные хозяева считались фаворитом, но на самом деле сегодня они были ощутимо сильнее только в контроле мяча. По ударам, угловым и офсайдам соперники были примерно равны, как и главном показателе - счете, а он так и не был открыт до пятой компенсированной минуты поединка, когда Бертран Траоре реализовал пенальти и принес победу номинальным хозяевам.

В понедельник в этой группе играли команды Алжира и Анголы, которые набрали по очку (1:1).