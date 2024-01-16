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Кубок африканских наций

Сборная Буркина-Фасо на 90-й минуте забила единственный гол в ворота команды Мавритании

16 Января 2024 • 19:04 Комментировать
Буркина-Фасо
1:0
Мавритания

Матч сборных Буркина-Фасо и Мавритании получился самым невыразительным среди проведённых на этот момент поединков Кубка Африки. Номинальные хозяева считались фаворитом, но на самом деле сегодня они были ощутимо сильнее только в контроле мяча. По ударам, угловым и офсайдам соперники были примерно равны, как и главном показателе - счете, а он так и не был открыт до пятой компенсированной минуты поединка, когда Бертран Траоре реализовал пенальти и принес победу номинальным хозяевам.

В понедельник в этой группе играли команды Алжира и Анголы, которые набрали по очку (1:1).

Протокол игры  
Буркина-Фасо1:0Мавритания
(1:0) Траоре Бертран90'  
Коффи ХервеКаборе ИссаТапсоба ЭдмонДайо ИссуфуЯго СтивГира АдамаТуре Ибрахим  48'Ки Стефан Азиз 86' (Банде Хассане ( 86') Бангре Мамади 46' (Тапсоба Абдул ( 46'  76') Бадоло Седрик 73' (Траоре Бертран ( 73') Конате Мохамед II  45' 85' (Уаттара Джибриль ( 85')
Запасные: Никиема КилианСангаре ГуставоГиебр АбдулКонате ХиллельСалу ДраманДжига НассерНагало АдамоУэдраого Исмаила
Ниассе БабакарКейта ИбраимаЭль Абди Нух Мохамед  90'Ба Ламин 67' (Деллахи Яли ( 67') Абейд Али  90'Тиам Идрисса 58' (Ба Эль-Хаджи ( 58') Гассама ОмареФофана Гессума 67' (Oumar Ngom ( 67') Танжи Эмея 57' (Буна Амар Сиди ( 57') Койта АбубакариКамара Абубакар 28' (Анн Сулейман ( 28')
Запасные: Mohamed El Abd Sidi AhmedДиау ХадимНдиайе МбаккеДиав НамориН'Диайе БакариКамара БакариДукара Сулейман
16 января. Стадион "Stade de la Paix".

 

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Евро-Футбол.Ру,
сборная Буркина-Фасо сборная Мавритании

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