Сборная Буркина-Фасо на 90-й минуте забила единственный гол в ворота команды Мавритании

Матч сборных Буркина-Фасо и Мавритании получился самым невыразительным среди проведённых на этот момент поединков Кубка Африки. Номинальные хозяева считались фаворитом, но на самом деле сегодня они были ощутимо сильнее только в контроле мяча. По ударам, угловым и офсайдам соперники были примерно равны, как и главном показателе - счете, а он так и не был открыт до пятой компенсированной минуты поединка, когда Бертран Траоре реализовал пенальти и принес победу номинальным хозяевам.
В понедельник в этой группе играли команды Алжира и Анголы, которые набрали по очку (1:1).
Протокол игры
|(1:0) Траоре Бертран90'
Коффи Херве•Каборе Исса•Тапсоба Эдмон•Дайо Иссуфу•Яго Стив•Гира Адама•Туре Ибрахим• 48'Ки Стефан Азиз86' (Банде Хассане (86') •Бангре Мамади46' (Тапсоба Абдул (46') • 76'Бадоло Седрик73' (Траоре Бертран (73') •Конате Мохамед II 45'85' (Уаттара Джибриль (85')
Ниассе Бабакар•Кейта Ибраима•Эль Абди Нух Мохамед• 90'Ба Ламин67' (Деллахи Яли (67') •Абейд Али• 90'Тиам Идрисса58' (Ба Эль-Хаджи (58') •Гассама Омаре•Фофана Гессума67' (Oumar Ngom (67') •Танжи Эмея57' (Буна Амар Сиди (57') •Койта Абубакари•Камара Абубакар28' (Анн Сулейман (28')
16 января. Стадион "Stade de la Paix".
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