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Кубок африканских наций

​«Зачем я летел?»: Онана разозлился из-за пропущенного матча на Кубке Африки

16 Января 2024 • 15:29 Комментировать
Камерун
1:1
Гвинея

В понедельник сборная Камеруна стартовала на Кубке африканских наций. Команда не смогла обыграть Гвинею – ничья 1:1. Голкипер Андре Онана в заявку камерунской сборной не попал, хотя он успел прибыть в расположение команды. Как известно, ещё в воскресенье Онана сыграл за «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма».

Как сообщает Daily Mail, Онана был зол из-за своего непопадания в заявку. Футболиста даже пришлось успокаивать Эль-Хаджи Диуфу – экс-игроку сборной Сенегала.

«Если меня не собирались включить в заявку, то зачем я летел сюда на частном самолёте?» - кричал Онана в порыве гнева.

Следующий матч сборная Камеруна проведёт 19 января – против Сенегала.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Андре Онана

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