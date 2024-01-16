Сборная Анголы не позволила себя обыграть команде Алжира

В понедельник в борьбу за победу на Кубке Африки вступили команды группы D, Алжир и Ангола. Номинальные хозяева были острее по всем статьям, но игра получилась непростой. Юсеф Белайли с левого края штрафной метров с 12 зарядил под перекладину, и вратарь выручил. На 18-й минуте после длинной передачи в штрафную Багдад Бунеджах с лета с десятка метров вколотил мяч в сетку - 1:0. Автор гола отметился еще более красивым ударом, в падении через себя забил снова, но из офсайда. В середине второго тайма Мабулулу получил по ногам в штрафной - пенальти. Пострадавший сам вызвался пробить, попал в перекладину, мяч от газона вернулся к верхней планке, но уже побывал за ленточкой, а это главное - 1:1.

Алжир неожиданно оступился в итоге.