Сборная Анголы не позволила себя обыграть команде Алжира

В понедельник в борьбу за победу на Кубке Африки вступили команды группы D, Алжир и Ангола. Номинальные хозяева были острее по всем статьям, но игра получилась непростой. Юсеф Белайли с левого края штрафной метров с 12 зарядил под перекладину, и вратарь выручил. На 18-й минуте после длинной передачи в штрафную Багдад Бунеджах с лета с десятка метров вколотил мяч в сетку - 1:0. Автор гола отметился еще более красивым ударом, в падении через себя забил снова, но из офсайда. В середине второго тайма Мабулулу получил по ногам в штрафной - пенальти. Пострадавший сам вызвался пробить, попал в перекладину, мяч от газона вернулся к верхней планке, но уже побывал за ленточкой, а это главное - 1:1.
Алжир неожиданно оступился в итоге.
Протокол игры
|(1:0) Бунеджах Багдад18'
|68'Мабулулу (1:1)
Мандреа Антони•Манди Аисса•Бенсебаини Рами• 34'Аталь Юсеф 79'80' (Ван Ден Керкхоф Кевин (80') •Аит-Нури Раян•Бенталеб Набиль 48'72' (Зерруки Рамиз (72') •Шаиби Фарес•Беннасер Исмаэль 52'81' (Ауа Уссем (81') •Марез Рияд•Белайли Юсеф67' (Уна Адам (67') •Бунеджах Багдад67' (Слимани Ислам (67')
Неблу•Буату-Мананга Жонатан•Гаспар Киалонга•Баланга Хоаким•Фортуна Нуриу• 32'Аугусто Лойде78' (Афоншу Эдди (78') •Кафумана Шоу•Паш Бруно41' (Мабулулу (41') •Фреди Гомеш88' (Келиано Мануэль (88') •Желсон Дала88' (Зини (88') •Лувумбу Зито78' (Милсон (78')
Запасные: Бени•Бела Жереми•Эстрела•Антонио Синьори•Каду III•Жилберту Амарал•То
15 января. Стадион "Stade de la Paix".
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