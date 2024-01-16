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Кубок африканских наций

Сборная Анголы не позволила себя обыграть команде Алжира

16 Января 2024 • 01:01 Комментировать
Алжир
1:1
Ангола

В понедельник в борьбу за победу на Кубке Африки вступили команды группы D, Алжир и Ангола.  Номинальные хозяева были острее по всем статьям, но игра получилась непростой. Юсеф Белайли с левого края штрафной метров с 12 зарядил под перекладину, и вратарь выручил. На 18-й минуте после длинной передачи в штрафную Багдад Бунеджах с лета с десятка метров вколотил мяч в сетку - 1:0. Автор гола отметился еще более красивым ударом, в падении через себя забил снова, но из офсайда. В середине второго тайма Мабулулу получил по ногам в штрафной - пенальти. Пострадавший сам вызвался пробить, попал в перекладину, мяч от газона вернулся к верхней планке, но уже побывал за ленточкой, а это главное - 1:1.

Алжир неожиданно оступился в итоге.

Протокол игры  
Алжир1:1Ангола
(1:0) Бунеджах Багдад18'  
  68'Мабулулу (1:1)
Мандреа АнтониМанди АиссаБенсебаини Рами  34'Аталь Юсеф  79' 80' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 80') Аит-Нури РаянБенталеб Набиль  48' 72' (Зерруки Рамиз ( 72') Шаиби ФаресБеннасер Исмаэль  52' 81' (Ауа Уссем ( 81') Марез РиядБелайли Юсеф 67' (Уна Адам ( 67') Бунеджах Багдад 67' (Слимани Ислам ( 67')
Запасные: Таугай МохамедБудауи ХишемТуба АхмедФегули СофьянБелаид ЗинеддинМ'Боли РаисЛаруси Яссер
НеблуБуату-Мананга ЖонатанГаспар КиалонгаБаланга ХоакимФортуна Нуриу  32'Аугусто Лойде 78' (Афоншу Эдди ( 78') Кафумана ШоуПаш Бруно 41' (Мабулулу ( 41') Фреди Гомеш 88' (Келиано Мануэль ( 88') Желсон Дала 88' (Зини ( 88') Лувумбу Зито 78' (Милсон ( 78')
Запасные: БениБела ЖеремиЭстрелаАнтонио СиньориКаду IIIЖилберту АмаралТо
15 января. Стадион "Stade de la Paix".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Алжира Сборная Анголы

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