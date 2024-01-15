Сборная Камеруна не смогла одолеть гвинейцев, которые играли тайм вдесятером

Сборные Камеруна и Гвинеи стартовали на Кубке Африки. На первых минутах Мохамед Байо пробил по воротам, и голкипер выручил, столпотворение в штрафной, и в итоге тот же Байо добился своего - 0:1. Секу Силла в быстрой вылазке заметил, что вратарь вышел далеко, удар и промах. На 45-й минуте Франсуа Камано получил красную карточку за то, что наступил на ногу противнику. Сразу после перерыва Жан-Кевин Нкуду доставил мяч к воротам, и Франк Магри замкнул дальний угол вратарской - 1:1. В концовке Карл-Токо Экамби наносил удар из-под защитника - парировано.
Сборная Камеруна выглядела интереснее в целом, но довольствовалась ничьей.
Протокол игры
|10'Байо Мохамед (0:1)
|(1:1) Магри Франк51'
Ондоа Джозеф•Кастеллетто Жан-Шарль•Ву Кристофер75' (Тчамадью Джуниор (75') •Мукуди Ароль• 62'Йонгва Дарлин•Нтчам Оливье•Кеман Оливье85' (Мумбанья Фарис (85') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Магри Франк 21'75' (Гонсалес Омар II (75') •Токо-Экамби Карл•Н'Куду Жорж-Кевин
Коне Ибрагим•Конт Антуан56' (Конте Фасине (56') •Жанвье Жульян•Дьякаби Муктар• 63'Силла Секу•Мориба Илайкс•Конате Мори90' (Силла Иссиага (90') •Гилавоги Морган56' (Диаките Ибрахим (56') •Камара Агибу•Камано Франсуа• 45'Байо Мохамед85' (Канте Хосе (85')
15 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".
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