Сборная Камеруна не смогла одолеть гвинейцев, которые играли тайм вдесятером

Сборные Камеруна и Гвинеи стартовали на Кубке Африки. На первых минутах Мохамед Байо пробил по воротам, и голкипер выручил, столпотворение в штрафной, и в итоге тот же Байо добился своего - 0:1. Секу Силла в быстрой вылазке заметил, что вратарь вышел далеко, удар и промах. На 45-й минуте Франсуа Камано получил красную карточку за то, что наступил на ногу противнику. Сразу после перерыва Жан-Кевин Нкуду доставил мяч к воротам, и Франк Магри замкнул дальний угол вратарской - 1:1. В концовке Карл-Токо Экамби наносил удар из-под защитника - парировано.

Сборная Камеруна выглядела интереснее в целом, но довольствовалась ничьей.