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Кубок африканских наций

Сборная Камеруна не смогла одолеть гвинейцев, которые играли тайм вдесятером

15 Января 2024 • 22:01 Комментировать
Камерун
1:1
Гвинея

Сборные Камеруна и Гвинеи стартовали на Кубке Африки. На первых минутах Мохамед Байо пробил по воротам, и голкипер выручил, столпотворение в штрафной, и в итоге тот же Байо добился своего - 0:1. Секу Силла в быстрой вылазке заметил, что вратарь вышел далеко, удар и промах. На 45-й минуте Франсуа Камано получил красную карточку за то, что наступил на ногу противнику. Сразу после перерыва Жан-Кевин Нкуду доставил мяч к воротам, и Франк Магри замкнул дальний угол вратарской - 1:1. В концовке Карл-Токо Экамби наносил удар из-под защитника - парировано.

Сборная Камеруна выглядела интереснее в целом, но довольствовалась ничьей.

Протокол игры  
Камерун1:1Гвинея
  10'Байо Мохамед (0:1)
(1:1) Магри Франк51'  
Ондоа ДжозефКастеллетто Жан-ШарльВу Кристофер 75' (Тчамадью Джуниор ( 75') Мукуди Ароль  62'Йонгва ДарлинНтчам ОливьеКеман Оливье 85' (Мумбанья Фарис ( 85') Замбо-Ангисса Андре-ФранкМагри Франк  21' 75' (Гонсалес Омар II ( 75') Токо-Экамби КарлН'Куду Жорж-Кевин
Запасные: Неу ИванНгамалё НиколяНгапандуэтнбу СимонТшато ЭнзоЭпасси ДэвисНжи Клинтон МуаЭллиотт БенТоло НухуАтеба Леонель
Коне ИбрагимКонт Антуан 56' (Конте Фасине ( 56') Жанвье ЖульянДьякаби Муктар  63'Силла СекуМориба ИлайксКонате Мори 90' (Силла Иссиага ( 90') Гилавоги Морган 56' (Диаките Ибрахим ( 56') Камара АгибуКамано Франсуа  45'Байо Мохамед 85' (Канте Хосе ( 85')
Запасные: Кейта Али IIКамара МуссаСиссе КаримКейта НабиСиссе СейдубаСоу СаидуАли Мохамед
15 января. Стадион "Стад Шарль Конан Банни".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Гвинеи Сборные Камеруна

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