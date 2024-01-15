​Онана пропускает стартовый матч сборной Камеруна на Кубке Африки

В понедельник вечером на Кубке африканских наций пройдёт матч первого тура группового этапа между сборными Камеруна и Гвинеи. Голкипер «неукротимых львов» Андре Онана не попал в заявку команды на эту игру.

Ранее сообщалось, что Онана может не успеть приехать в расположение сборной Камеруна вовремя. Ещё в воскресенье вратарь сыграл за «Манчестер Юнайтед» в матче Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (ничья 2:2).

Матч между сборными Камеруна и Гвинеи стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.