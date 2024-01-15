​Кесси: «Я зарабатываю слишком много денег, чтобы не потеть на поле»

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара Франк Кесси высказался на тему того, что он много бегает на футбольном поле.

«Я не боюсь много бегать. Партнёры по команде спрашивают: «Как ты это делаешь?» Я отвечаю, что для меня это естественно.

Я зарабатываю слишком много денег, чтобы не потеть на футбольном поле. В Африке есть люди, которые каждое утро проходят 20 миль только ради куска хлеба», - слова Кесси приводит Football Tweet.

Отметим, что на клубном уровне 27-летний Франк Кесси представляет «Аль-Ахли». Ранее полузащитник поиграл в Европе за «Аталанту», «Чезену», «Барселону» и «Милан».