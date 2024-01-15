Разъярённый фанат сборной Ганы напал на тренера команды в отеле

Неприятности сборной Ганы не закончились после поражения в первом туре группового этапа Кубка Африки от Кабо-Верде (1:2). По информации от Instant Foot, по прибытии в отель главного тренера Криса Хьютона поджидал разочарованный болельщик, который совершил на коуча физическое нападение.

Источник сообщает, что Хьютона удалось спасти ганским дипломатам, которые разрядили обстановку. Злоумышленник был задержан ивуарийской полицией в Абиджане.

Напомним, Хьютон возглавил сборную Ганы в прошлом году. Ранее Крис работал в АПЛ во главе таких команд, как «Ньюкасл» и «Брайтон». В качестве игрока ирландец 13 лет выступал в составе «Тоттенхэма».