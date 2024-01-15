Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Разъярённый фанат сборной Ганы напал на тренера команды в отеле

15 Января 2024 • 11:44 Комментировать
Египет
...
Гана
18.01 23:00

Неприятности сборной Ганы не закончились после поражения в первом туре группового этапа Кубка Африки от Кабо-Верде (1:2). По информации от Instant Foot, по прибытии в отель главного тренера Криса Хьютона поджидал разочарованный болельщик, который совершил на коуча физическое нападение.

Источник сообщает, что Хьютона удалось спасти ганским дипломатам, которые разрядили обстановку. Злоумышленник был задержан ивуарийской полицией в Абиджане.

Напомним, Хьютон возглавил сборную Ганы в прошлом году. Ранее Крис работал в АПЛ во главе таких команд, как «Ньюкасл» и «Брайтон». В качестве игрока ирландец 13 лет выступал в составе «Тоттенхэма».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Крис Хьютон

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЕГИПЕТ ГАНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» У Бензема есть три варианта в Европе Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола ​В Англии сорвался второй матч за день В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала»
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» «Реал» может продать Винисиуса - названа причина
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.01.24 в 17:00
Сенегал Сенегал
Гамбия Гамбия
1.35 4.50 9.60
Видео
15.01.24 в 20:00
Камерун Камерун
Гвинея Гвинея
1.72 3.40 5.00
Видео
15.01.24 в 23:00
Алжир Алжир
Ангола Ангола
1.37 4.40 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
11:44 · Кубок Африки
Разъярённый фанат сборной Ганы напал на тренера команды в отеле
10:20 · Кубок Африки
Мане высказал мнение о сборной Камеруна
01:00 · Кубок Африки
Сборная Кабо-Верде неожиданно одолела соперников из Ганы
14 Января
22:04 · Кубок Африки
Сборная Египта была близка к сенсационному поражению от Мозамбика
18:58 · Кубок Африки
Сборная Нигерии не смогла дожать соперников из Экваториальной Гвинеи
03:26 · Кубок Африки
​Сборная Гвинеи-Биссау не может забить уже 8 матчей на Кубке Африки - это антирекорд турнира
01:04 · Кубок Африки
Сборная Кот-д`Ивуара открыла Кубок Африки победой над Гвинеей-Бисау
13 Января
23:42 · Кубок Африки
Одноклубник Роналду забил первый гол на Кубке Африки
19:29 · Кубок Африки
Полузащитник «Спартака» Мозес пожелал Нигерии удачи на Кубке африканских наций
14:45 · Кубок Африки
​Суперкомпьютер определил фаворита Кубка африканских наций
13:36 · Кубок Африки
Осимхен или Салах: назван самый дорогой футболист Кубка Африки
12 Января
11:36 · Кубок Африки
Форвард «Реал Сосьедада» Садик не сыграет на Кубке африканских наций официально
01:10 · Кубок Африки
​Злоумышленник пытался следить за тренировкой Беннасера при помощи дрона - его задержали
11 Января
12:48 · Кубок Африки
«Все могли погибнуть»: самолёт сборной Гамбии мог потерпеть крушение
10 Января
18:23 · Кубок Африки
«Поцелуй меня везде, 18 мне уже» - Мане обручился с 18-летней Аишой 5
Все новости
Рекомендуем