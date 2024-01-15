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Кубок африканских наций

Мане высказал мнение о сборной Камеруна

15 Января 2024 • 10:20 Комментировать

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане поделился мыслями о поединке против национальной команды Камеруна на групповой стадии Кубка Африки.

«Сенегал и Камерун – извечные соперники. С этим соперником шутки плохи. Это одна из лучших африканских сборных», - передает слова звездного форварда Cfoot.

Напомним, что встреча между сенегальцами и камерунцами состоится во втором туре групповой стадии.

Мане сейчас является футболистом саудовского «Аль-Насра». Трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость сенегальца оценивается в 20 миллионов евро.

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