Мане высказал мнение о сборной Камеруна

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане поделился мыслями о поединке против национальной команды Камеруна на групповой стадии Кубка Африки.

«Сенегал и Камерун – извечные соперники. С этим соперником шутки плохи. Это одна из лучших африканских сборных», - передает слова звездного форварда Cfoot.

Напомним, что встреча между сенегальцами и камерунцами состоится во втором туре групповой стадии.

Мане сейчас является футболистом саудовского «Аль-Насра». Трудовое соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость сенегальца оценивается в 20 миллионов евро.