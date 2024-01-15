Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок африканских наций

Сборная Кабо-Верде неожиданно одолела соперников из Ганы

15 Января 2024 • 01:00 Комментировать
Гана
1:2
Кабо-Верде
окончен

В воскресенье сыгран ещё один матч на Кубке Африки. Сборная Ганы подошла к встрече с Кабо-Верде в качестве фаворита, но не смогла победить. На 17-й минуте со средней дистанции Жоване Кабрал не смог пробить вратаря, но Жамиру Монтейру добавил мяч в сетку - 0:1. Команда Ганы отыгралась до перерыва, серию ударов завершил Маджид Ашимеру попаданием в цель, но там был офсайд, счет не изменился. Сборная Ганы все же забила по правилам, после подачи корнера в воздухе отлично сыграл Александер Джику - 1:1. Кабрал включил дриблинг и опасно пробил, а вратарь ногой преградил путь мячу. На 90-й минуте голкипер и защитник сборной Ганы начудили у своих ворот, и Жилсон Таварес откатил под удар в пустой угол Гарри Родригесу - 1:2.

Ранее в этой группе Египет и Мозамбик сыграли вничью (2:2).

Протокол игры  
Гана1:2Кабо-Верде
  17'Монтейру Жамиру (0:1)
(1:1) Джику Александер56'  
  90'Родригес Гарри (1:2)
Офори Ричард IIОдои ДенисДжику Александер  11'Салису МохаммедМенса ГидеонБаба Иддрису  48'Ашимеру Маджид 87' (Абдул-Самед Салис ( 87') Пейнтсил Джозеф  54' 62' (Уильямс Иньяки ( 62') Кёнигсдёрффер Рансфорд 62' (Нуама Эрнест ( 62') Айю Джордан 90' (Букари Осман ( 90') Семеньо Антуан 62' (Айю Андре ( 62')
Запасные: Амарти ДаниэльАти-Зиги ЛоуренсОпоку НиколасСова ДжонатанОвусу ЭлишаСейду АлидуУоллакотт Джо
Возинья ЖозимарМорейра СтивенКоста ЛоганЛопес РобертоПальинья ЖуанДуарте Дерой  64' 68' (Роша Кенни ( 68'  74') Ленини ПинаМонтейру Жамиру 84' (Таварес Жилсон ( 84') Мендеш Райан 68' (Родригес Гарри ( 68'  90') Бебе Тьягу 75' (Семедо Вилли ( 75') Кабрал Жоване 84' (Дуарте Ларос ( 84')
Запасные: Диней БорхесТавареш ДиланКукаРоса МарсиуАндраде ПатрикТейшейра БрайанСилва Дилан
14 января. Стадион "Феликс Уфуэ-Буаньи".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Сборная Кабо-Верде

Новости по матчу

13 Января
22:17
Качественная ставка и прогноз на матч Гана — Кабо-Верде Кубка Африки — 14 января 2024
12 Января
23:31
Прогноз на точный счёт матча Гана – Кабо-Верде Кубка африканских наций – 14 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола В «Боруссии» удивлены физической формой Санчо ​В Англии сорвался второй матч за день «Спартак» рассказал Абаскалю о будущем, в «Реале» скандал из-за Мбаппе, а «Барселона» купит самого крутого нападающего – в главных слухах недели
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании ​Умер легендарный Беккенбауэр «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне Ещё один уголовник: Российская премьер-лига становится футбольной зоной «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом»
«Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Египет Египет
Мозамбик Мозамбик
2
2
1.31 4.80 10.00
Видео
Окончен
Гана Гана
Кабо-Верде Кабо-Верде
1
2
1.59 3.65 6.00
Видео
15.01.24 в 17:00
Сенегал Сенегал
Гамбия Гамбия
1.35 4.50 9.60
Видео
15.01.24 в 20:00
Камерун Камерун
Гвинея Гвинея
1.72 3.40 5.00
Видео
15.01.24 в 23:00
Алжир Алжир
Ангола Ангола
1.37 4.40 9.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Января
01:00 · Кубок Африки
Сборная Кабо-Верде неожиданно одолела соперников из Ганы
14 Января
22:04 · Кубок Африки
Сборная Египта была близка к сенсационному поражению от Мозамбика
18:58 · Кубок Африки
Сборная Нигерии не смогла дожать соперников из Экваториальной Гвинеи
03:26 · Кубок Африки
​Сборная Гвинеи-Биссау не может забить уже 8 матчей на Кубке Африки - это антирекорд турнира
01:04 · Кубок Африки
Сборная Кот-д`Ивуара открыла Кубок Африки победой над Гвинеей-Бисау
13 Января
23:42 · Кубок Африки
Одноклубник Роналду забил первый гол на Кубке Африки
19:29 · Кубок Африки
Полузащитник «Спартака» Мозес пожелал Нигерии удачи на Кубке африканских наций
14:45 · Кубок Африки
​Суперкомпьютер определил фаворита Кубка африканских наций
13:36 · Кубок Африки
Осимхен или Салах: назван самый дорогой футболист Кубка Африки
12 Января
11:36 · Кубок Африки
Форвард «Реал Сосьедада» Садик не сыграет на Кубке африканских наций официально
01:10 · Кубок Африки
​Злоумышленник пытался следить за тренировкой Беннасера при помощи дрона - его задержали
11 Января
12:48 · Кубок Африки
«Все могли погибнуть»: самолёт сборной Гамбии мог потерпеть крушение
10 Января
18:23 · Кубок Африки
«Поцелуй меня везде, 18 мне уже» - Мане обручился с 18-летней Аишой 5
18:10 · Россия. Премьер-лига
​Скандал в Габоне - бывшего игрока «Ростова» обвиняют в подделке паспортных данных
09 Января
19:54 · Англия. Премьер-лига
​Онана пропустит первый матч сборной Камеруна на Кубке Африки из-за «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем