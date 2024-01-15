Сборная Кабо-Верде неожиданно одолела соперников из Ганы

В воскресенье сыгран ещё один матч на Кубке Африки. Сборная Ганы подошла к встрече с Кабо-Верде в качестве фаворита, но не смогла победить. На 17-й минуте со средней дистанции Жоване Кабрал не смог пробить вратаря, но Жамиру Монтейру добавил мяч в сетку - 0:1. Команда Ганы отыгралась до перерыва, серию ударов завершил Маджид Ашимеру попаданием в цель, но там был офсайд, счет не изменился. Сборная Ганы все же забила по правилам, после подачи корнера в воздухе отлично сыграл Александер Джику - 1:1. Кабрал включил дриблинг и опасно пробил, а вратарь ногой преградил путь мячу. На 90-й минуте голкипер и защитник сборной Ганы начудили у своих ворот, и Жилсон Таварес откатил под удар в пустой угол Гарри Родригесу - 1:2.

Ранее в этой группе Египет и Мозамбик сыграли вничью (2:2).